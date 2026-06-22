Academia Șona, pas spre SuperLiga Alba: echipa a doua în Liga 5 și formație Under 19, în ediția 2026/2027
Academia Șona, pas spre SuperLiga Alba: echipa a doua în Liga 5 și formație Under 19 în stagiunea 2026/2027
Academia Șona a revenit, după un sezon, în al patrulea eșalon competițional, reușind promovarea în SuperLiga Alba, din Liga 4.
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După ultimele informații, se dorește o participare în SuperLiga Alba, intenționând să se înscrie încă două echipe, una de seniori în Liga 5, respectiv una Under 19.
„Conducerea ACS Academia Șona pregătește un nou pas important în dezvoltarea proiectului fotbalistic din comună, având planuri ambițioase pentru sezonul competițional 2026-2027. Pe lângă echipa de seniori care a reprezentat cu succes clubul în ultimii ani, Academia Șona intenționează să înscrie în competiții încă două formații: Academia Șona 2, care va evolua în Liga a V-a, și o echipă de juniori U19, menită să ofere continuitate și șanse de afirmare tinerilor fotbaliști formați în cadrul clubului„, a punctat Adu Sabău, oficialul șonenilor, sufletul acesei echipe inimoase de pe Valea Târnavei,
Reunirea loturilor este programată pentru sfârșitul lunii iulie, când vor începe și pregătirile pentru noul sezon. Oficialii clubului lucrează deja intens la consolidarea tuturor celor trei echipe, fiind în desfășurare discuții cu mai mulți jucători care ar putea îmbrăca tricoul Academiei Șona.
Potrivit informațiilor din cadrul clubului, sunt deja acontați cinci, șase jucători eligibili pentru categoria U19, în timp ce la nivelul echipelor de seniori se poartă negocieri avansate cu câțiva jucători care ar putea aduce un plus de experiență și valoare.
Prin aceste demersuri, Academia Șona își reafirmă obiectivul de a construi un proiect solid, bazat atât pe performanță, cât și pe promovarea tinerilor din zonă.
Înființarea echipei secunde și a formației U19 reprezintă un pas important pentru viitorul clubului și pentru dezvoltarea fotbalului local.
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