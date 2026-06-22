Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria Alba Iulia a dat undă verde începerii procesului penal
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria Alba Iulia a dat undă verde începerii procesului penal
Un bărbat acuzat că a condus un autoturism pe drumurile publice în stare avansată de ebrietate va fi judecat pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, după ce judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Alba Iulia a constatat, miercuri, 17 iunie 2026 legalitatea anchetei și a dispus începerea judecății.
Potrivit actului de sesizare întocmit de procurori, incidentul a avut loc în seara zilei de 2 octombrie 2025, în jurul orei 21:40, când inculpatul a fost surprins în timp ce conducea un autoturism marca Opel pe drumul județean DJ 107K, pe raza localității Galda de Jos.
În urma verificărilor efectuate de polițiști și a analizelor medico-legale, s-a stabilit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie care depășea cu mult limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge prevăzută de lege pentru atragerea răspunderii penale.
Rezultatele probelor biologice au indicat o concentrație de 1,90 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare, efectuată la ora 22:20, iar o oră mai târziu, la cea de-a doua probă, valoarea înregistrată era de 1,73 g/l alcool pur în sânge.
În cadrul procedurii de cameră preliminară, judecătorul a analizat legalitatea rechizitoriului, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală efectuate de organele de cercetare sub supravegherea procurorului. În cauză nu au fost formulate cereri sau excepții de către inculpat privind eventuale neregularități ale anchetei, iar instanța nu a identificat din oficiu motive care să împiedice continuarea procesului.
Dosarul penal cuprinde, printre altele, procesul-verbal de constatare a infracțiunii, declarațiile date de suspect și inculpat, rezultatele testării cu aparatul etilotest, buletinele de analiză toxicologică, documentele privind recoltarea probelor biologice și alte înscrisuri relevante pentru stabilirea situației de fapt.
Judecătorul a apreciat că rechizitoriul respectă toate condițiile prevăzute de lege, că probele au fost administrate în mod legal și că instanța sesizată este competentă să soluționeze cauza. În consecință, a fost dispusă începerea judecății pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.
Hotărârea pronunțată în camera de consiliu poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare, însă în lipsa unor motive care să afecteze legalitatea procedurii, dosarul va intra în faza de judecată, unde instanța va analiza vinovăția inculpatului și va decide eventuala aplicare a unei pedepse conform prevederilor legale.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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