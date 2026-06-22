Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis luni, 22 iunie 2026, că urmează să aibă o întâlnire cu liderul AUR, George Simion.

El a spus că este ,,un om al dialogului și al consensului” și că este vorba despre ,,România și rezolvarea unei crize fără precedent”.

Textul integral publicat de Adrian Veștea este următorul:

,,Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României.”, este mesajul publicat de Adrian Veștea pe pagina de Facebook.

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