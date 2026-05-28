Nea Luca, antrenorul cel mai iubit de copii din Alba Iulia, face înscrieri la fotbal, la Rival Alba Iulia!

Clubul Rival Alba Iulia deschide înscrierile pentru micii campioni care visează să ajungă mari fotbaliști. Dacă băiețelul tău are energie, pasiune pentru minge și dorință de mișcare, acum este momentul perfect să facă primul pas pe teren.

Luca Iosif (Nea Luca) face o nouă grupă de copii cu vârsta de 5-7 ani. Antrenamentele au loc marțea și joia, începând cu ora 18.00, pe terenul de fotbal al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și sunt coordonate de Nea Luca, un antrenor cu zeci de ani de experiență, care a format generații întregi de jucători și care își dorește să descopere noile talente ale fotbalului din Alba Iulia. Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon 0755054464.

Dacă este să ne raportăm la beneficiile fotbalului pentru sănătatea celor mici, acesta reprezintă o activitate fizică excelentă, care dezvoltă spiritul de echipă, coordonarea și încrederea în sine. Majoritatea cluburilor și academiilor din România organizează grupe de inițiere începând cu vârsta de 4-6 ani, punând accent pe mișcare, jocuri interactive și dezvoltare armonioasă. Implicarea regulată în antrenamentele de fotbal oferă o serie de avantaje majore pentru cei mici, precum sănătate și dezvoltare fizică, abilități sociale și dezvoltare psihică și emoțională.

