Nea Luca, antrenorul cel mai iubit de copii din Alba Iulia, face înscrieri la fotbal, la Rival!

Dan HENEGAR

Nea Luca, antrenorul cel mai iubit de copii din Alba Iulia, face înscrieri la fotbal, la Rival Alba Iulia!

Clubul Rival Alba Iulia deschide înscrierile pentru micii campioni care visează să ajungă mari fotbaliști. Dacă băiețelul tău are energie, pasiune pentru minge și dorință de mișcare, acum este momentul perfect să facă primul pas pe teren.

Luca Iosif (Nea Luca) face o nouă grupă de copii cu vârsta de 5-7 ani. Antrenamentele au loc marțea și joia, începând cu ora 18.00, pe terenul de fotbal al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și sunt coordonate de Nea Luca, un antrenor cu zeci de ani de experiență, care a format generații întregi de jucători și care își dorește să descopere noile talente ale fotbalului din Alba Iulia. Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon 0755054464.

Dacă este să ne raportăm la beneficiile fotbalului pentru sănătatea celor mici, acesta reprezintă o activitate fizică excelentă, care dezvoltă spiritul de echipă, coordonarea și încrederea în sine. Majoritatea cluburilor și academiilor din România organizează grupe de inițiere începând cu vârsta de 4-6 ani, punând accent pe mișcare, jocuri interactive și dezvoltare armonioasă. Implicarea regulată în antrenamentele de fotbal oferă o serie de avantaje majore pentru cei mici, precum sănătate și dezvoltare fizică, abilități sociale și dezvoltare psihică și emoțională.

În Valea Jiului, CSM Unirea Alba Iulia, susținută de peste 150 de fani la barajul cu Minerul Lupeni, pentru Liga 2!

28 mai 2026

În Valea Jiului, CSM Unirea Alba Iulia va fi susținută de peste 150 de fani la barajul cu Minerul Lupeni, pentru Liga 2! Va fi infernal pentru CSM Unirea Alba Iulia în Valea Jiului, la confruntarea cu Minerul Lupeni, barajul semifinal pentru promovarea în Liga 2, sâmbătă, 30 mai, la ora 17.30.

Au început înscrierile la Carolina Fitness Festival 2026 | Antrenamente de cycling și aerobic în Piața Cetății din Alba Iulia

28 mai 2026

Au început înscrierile la Carolina Fitness Festival 2026 | Antrenamente de cycling și aerobic în Piața Cetății din Alba Iulia, sâmbătă, 6 iunie Carolina Fitness Festival revine la Alba Iulia cu cea de-a treia ediție, sâmbătă, 6 iunie, în Piața Cetății.

FOTO: Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finală!

27 mai 2026

Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finala de la Leipzig! Andrei Rațiu, internaționalul român orginar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), jucătorul anului 2025, nu s-a putut bucura de adjudecarea trofeului.

