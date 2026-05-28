Nea Luca, antrenorul cel mai iubit de copii din Alba Iulia, face înscrieri la fotbal, la Rival!
Nea Luca, antrenorul cel mai iubit de copii din Alba Iulia, face înscrieri la fotbal, la Rival Alba Iulia!
Clubul Rival Alba Iulia deschide înscrierile pentru micii campioni care visează să ajungă mari fotbaliști. Dacă băiețelul tău are energie, pasiune pentru minge și dorință de mișcare, acum este momentul perfect să facă primul pas pe teren.
Citește și: FOTO | Antrenorul albaiulian Iosif Luca, aniversat la împlinirea vârstei de 92 de ani: „Respect și recunoștință pentru tot ceea ce ați oferit fotbalului”
Luca Iosif (Nea Luca) face o nouă grupă de copii cu vârsta de 5-7 ani. Antrenamentele au loc marțea și joia, începând cu ora 18.00, pe terenul de fotbal al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și sunt coordonate de Nea Luca, un antrenor cu zeci de ani de experiență, care a format generații întregi de jucători și care își dorește să descopere noile talente ale fotbalului din Alba Iulia. Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon 0755054464.
Dacă este să ne raportăm la beneficiile fotbalului pentru sănătatea celor mici, acesta reprezintă o activitate fizică excelentă, care dezvoltă spiritul de echipă, coordonarea și încrederea în sine. Majoritatea cluburilor și academiilor din România organizează grupe de inițiere începând cu vârsta de 4-6 ani, punând accent pe mișcare, jocuri interactive și dezvoltare armonioasă. Implicarea regulată în antrenamentele de fotbal oferă o serie de avantaje majore pentru cei mici, precum sănătate și dezvoltare fizică, abilități sociale și dezvoltare psihică și emoțională.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
În Valea Jiului, CSM Unirea Alba Iulia, susținută de peste 150 de fani la barajul cu Minerul Lupeni, pentru Liga 2!
În Valea Jiului, CSM Unirea Alba Iulia va fi susținută de peste 150 de fani la barajul cu Minerul Lupeni, pentru Liga 2! Va fi infernal pentru CSM Unirea Alba Iulia în Valea Jiului, la confruntarea cu Minerul Lupeni, barajul semifinal pentru promovarea în Liga 2, sâmbătă, 30 mai, la ora 17.30. Citește și: Amir […]
Au început înscrierile la Carolina Fitness Festival 2026 | Antrenamente de cycling și aerobic în Piața Cetății din Alba Iulia
Au început înscrierile la Carolina Fitness Festival 2026 | Antrenamente de cycling și aerobic în Piața Cetății din Alba Iulia, sâmbătă, 6 iunie Carolina Fitness Festival revine la Alba Iulia cu cea de-a treia ediție, sâmbătă, 6 iunie, în Piața Cetății. Evenimentul va aduce împreună pasionați de sport, fitness și stil de viață sănătos din […]
FOTO: Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finală!
Andrei Rațiu, internaționalul din Alba, a pierdut finala Conference League | Crystal Palace a cucerit trofeul după 1-0 cu Rayo Vallecano în finala de la Leipzig! Andrei Rațiu, internaționalul român orginar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), jucătorul anului 2025, nu s-a putut bucura de adjudecarea trofeului. Citește și: FOTO: Andrei Rațiu, fotbalistul din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor
Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de...
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori...
Știrea Zilei
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa regulamentar pe strada București
ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa...
Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul
Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi...
Politică Administrație
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...