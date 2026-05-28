28-29 mai 2026 | Vânt puternic și instabilitate atmosferică în mare parte din țară. ANM a emis informări și coduri galbene inclusiv pentru județul Alba

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și două atenționări de tip Cod Galben privind intensificările vântului și fenomenele de instabilitate atmosferică ce vor afecta mai multe regiuni ale României în intervalul 28 – 29 mai 2026.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține deosebit de dinamică pe parcursul celor două zile, cu rafale puternice de vânt, averse torențiale și descărcări electrice în anumite zone ale țării.

Informare meteorologică valabilă până joi seara.

ANM a anunțat că, în intervalul 28 mai 2026, ora 10:00 – 29 mai 2026, ora 23:00, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45 – 55 km/h, iar în regiunile sudice vor exista perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii avertizează că aceste fenomene se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10 – 20 l/mp.

Pentru ziua de vineri, 29 mai, intensificările vântului vor continua în nordul, centrul și estul țării, dar și local în celelalte regiuni, cu viteze similare, de până la 55 km/h.

Cod Galben de vânt puternic pentru joi, 28 mai

O atenționare meteorologică de tip Cod Galben este valabilă joi, între orele 10:00 și 21:00. Aceasta vizează Moldova, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și jumătatea de vest a Olteniei.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge viteze de 50 – 70 km/h. În zonele montane, în special în Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot ajunge la 70 – 90 km/h.

Un nou Cod Galben pentru ziua de vineri

ANM a emis o nouă atenționare Cod Galben pentru ziua de vineri, 29 mai, valabilă în intervalul 10:00 – 21:00.

De această dată, vor fi afectate Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și nordul Dobrogei. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h.

La munte, în Carpații de Curbură și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, rafalele vor putea depăși 80 km/h, atingând izolat chiar 90 km/h.

