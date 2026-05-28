În Valea Jiului, CSM Unirea Alba Iulia, susținută de peste 150 de fani la barajul cu Minerul Lupeni, pentru Liga 2!

În Valea Jiului, CSM Unirea Alba Iulia va fi susținută de peste 150 de fani la barajul cu Minerul Lupeni, pentru Liga 2!
Va fi infernal pentru CSM Unirea Alba Iulia în Valea Jiului, la confruntarea cu Minerul Lupeni, barajul semifinal pentru promovarea în Liga 2, sâmbătă, 30 mai, la ora 17.30.
Asta întrucât, pe arena din municipiul de pe Jiul de Vest se anunță o atmosferă incendiară, cu presiune. Sunt așteptați peste 5000 de spectatori la o confruntare „de totul sau nimic”, pentru un loc în finala de sâmbătă 6 iunie, dar în același timp uniritșii vor avea alături, după toate estimările, în jur de 150 de suporteri (pe cont propriu sau gratuit, prin deplasarea asigurată de club, cu galeria „Black Warriors”). „Lupii negrii”, recunoscută drept una dintre cele mai înfocate galerii din țară, fac show la jocurile favoriților, încurajați într-un mod ce merită respect pentru pasiunea afișată, iar în ziua meciului vor pleca într-un „corteo” (marș, spre arenă). La Lupeni, meciul esste privit ca un eveniment major, iar organizatroi s-au apucat de reparat tribuna a doua pentru a mări capacitatea arenei!
*Și Minerul, la al doilea baraj consecutiv
„Roș-negrii” sunt la al doilea baraj consecutiv de promovare în eșalonul secund, la fel ca „alb-negrii” (în 2025, eliminați după loviturile de departajare de SCM Rm. Vâlcea). Minerul, care ultima dată a jucat în Liga 2 acum 16 ani, a fost primită în eșalonul terț la cerere, prin bunăvoința FRF, după ce acum 2 ani a pierdut barajul de promovare în Liga 3 în dubla cu Viitorul Arad (0-0, 0-3). Anul trecut, minerii au fost eliminați în drumul spre Liga 2 de Olimpia Satu Mare (2-2, 0-4). Sunt extrem de tari pe propriul teren, ultimul eșec în fața fanilor fiind cu Jiul Petroșani, marea rivală (0-2, în 6 septembrie), acum 8 luni! În play-off au realizat un parcurs excelent, 6 victorii și două remize, 16 goluri înscrise și unul singur încasat, marea lovitură fiind dată în runda finală, la Caracal, 3-0 cu echipa secundă a campioanei Universitatea Craiova. Au 4 victorii succesive și 5 jocuri în care nu au primit gol! Din lot fac parte ex-uniriștii Cr. Creciunesc, Raicea și Voinea (ultimii doi, în sezonul trecut), dar și Dulap, Chițimia și Vl. Popa (ex-Metalurgistul Cugir). Se remarcă aripile africane Moses Baidoo (28 de ani, stânga) și Robert Eshun (27 de ani, dreapta). Pe banca tehnică a fost multă vânzoleală, plecând de la Dan Voicu (director tehnic), Aurel Moldovan (interimar etapa 7), Gabriel Toma (etapele 8-22) și Ionuț Moșteanu (50 de ani, a stat doi ani și jumătate pe bară, ultima dată la Foresta Suceava), instalat inspirat înainte de play-off.
Foto: Lucian DANCIU
