Au început înscrierile la Carolina Fitness Festival 2026 | Antrenamente de cycling și aerobic în Piața Cetății din Alba Iulia, sâmbătă, 6 iunie

Carolina Fitness Festival revine la Alba Iulia cu cea de-a treia ediție, sâmbătă, 6 iunie, în Piața Cetății. Evenimentul va aduce împreună pasionați de sport, fitness și stil de viață sănătos din Alba și alte județe ale țării, într-o zi dedicată mișcării în aer liber.

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac online, pe platforma Stay Fit Gym.

Carolina Fitness Festival propune și în acest an un program divers de activități sportive, construit în jurul a două componente principale: aerobic și cycling. Participanții vor putea lua parte la sesiuni de Pilates, Total Body Workout și Zumba, iar zona dedicată cycling-ului va include 150 de biciclete statice pregătite pentru antrenamente de grup.

„Îmi doresc ca ziua de 6 iunie să devină un reper și un simbol al importanței practicării sportului, iar energia Carolina Fitness Festival să se păstreze pe tot parcursul anului. Dacă la prima ediție am avut aproximativ 90 de participanți, iar la cea de-a doua peste 140, în acest an ne propunem să ajungem la 250 de persoane înscrise. Numărul de locuri este limitat: vom avea 150 de biciclete statice pentru sesiunile de cycling și 100 de locuri disponibile pentru antrenamentele de aerobic”, a declarat instructorul sportiv Laurențiu Avram, reprezentant Stay Fit Gym și organizator al evenimentului.

Carolina Fitness Festival este organizat de către Stay Fit Gym și Carolina Mall, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia.

Pentru o bună desfășurare a evenimentului, organizatorii au pregătit un program pe clase: orele 9.00 – 18.15 – aerobic; orele 9.00 – 9.40: pilates (instructor Fleacă Cristina); orele 10 – 11.00: „Total Body Workout” (instructori: Pop Diana, Sălășan Alexandra, Balmuș Roxana); orele 17.30 – 18.15: Zumba (instructor Andreea Suba); orele 11.20 – 21.20: cycling.

Participanții sunt invitați să își aleagă clasa preferată și să ia parte la atmosfera evenimentului. Carolina Fitness Festival își propune să promoveze mișcarea și un stil de viață activ, într-un format accesibil tuturor categoriilor de vârstă și nivel de pregătire fizică. (C.G.)

