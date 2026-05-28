Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul

Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a aprobat, la mijlocul lunii mai 2026, un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei cosmonautului Dumitru Prunariu.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul comunei Valea Lungă, Dan Aldea.

Titlul îi va fi decernat luni, 1 iunie 2026, în cadrul unei festivități programate de la ora 11.00 la Cîminul Cultural Valea Lungă.

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, este și cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia.

Dumitru-Dorin Prunariu a realizat, în luna mai a anului 1981, un zbor spațial de 8 zile la bordul navei spațiale Soyuz-40 și al stației spațiale Saliut-6, devenind al 103-lea om în spațiul cosmic. În cadrul misiunii cosmice a efectuat numeroase experimente științifice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

