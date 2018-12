National Geographic: Cetatea „Alba Carolina-misterioasă, cu o aură cuceritoare“

Unul dintre jurnaliştii prestigioasei reviste National Geographic, Corina Matei, pasionată de scris, de călătorie și de fotografie, și-a propus să (re)descopere Alba Iulia, cu ocazia Centenarului Unirii.

Jurnalistul revistei National Geographic ne prezintă transformările spectaculoase ale Cetăţii Alba Carolina, dintr-un loc militarizat și inaccesibil turiștilor într-un obiectiv pe harta destinațiilor europene.

„Nu pot număra de câte ori am ajuns la Alba Iulia și niciodată nu am găsit-o la fel. De la prima vizită, parcă era prin 2012, îmi amintesc căldura excesivă, zgomotul asurzitor al utilajelor și praful des și gălbui ce plutea în jurul meu. Apoi, știu că m-am întors într-o seară senină de vară când, în cetatea aproape pustie, m-am simțit ca un adevărat explorator: am străbătut, din pură întâmplare, culoarele strâmte din cărămidă din zidurile groase ale fortificației.

Ani mai târziu m-am întors de un 1 mai și am văzut cetatea animată de sute de turiștii entuziasmați care se înghesuiau să vadă schimbul Gărzii de Onoare sau cavalerii templieri ce se plimbau prin piața mare. Terasele erau pline, langoșii și kürtőșii mă făceau să înghit în sec și se terminase berea rece din butoi chiar când mi-a venit rândul la coadă!

Acum m-am întors pe 28 noiembrie și, dincolo de toată neliniștea unui oraș ce avea să primească 100.000 de turiști într-o singură zi, am simțit cum cetatea a înflorit prin modernizare și renume“, aşa îşi începe reportajul jurnalistul revistei Naţional Geografic.

„Printre bubuituri înfundate de tun ce mă făceau să tresar, motoare de elicoptere, ultimele lucrări de retuș ale muncitorilor ce alergau de colo-colo, soldați, cavaleri și legiuni în repetiții pe străzi, am reușit să descopăr altă față a cetății dincolo de toată agitația alături de ghidul Cristian Kalanyos. El a preferat să vorbească despre lucrurile mai puțin cunoscute din cetate, atât de captivante că nici nu mai conta frigul umed ce-mi străpunsese și sufletul“.

Reportajul realizat de Corina Matei ne poartă printre obiectivele cheie şi locurile unice din incinta Cetăţii Alba Carolina, cea mai mare cetate din România. Mă refer la: Traseul Porţilor Cetăţii, catedralele simbol-Catedrala Romano-Catolică şi Catedrala Încoronării, urmele castrului roman, palatele din incinta fortificaţiei, muzee-Muzeul Naţional al Unirii, Museikon, Muzeul Principia etc.

„Cetatea din Alba Iulia devine o legendă spectaculoasă și, din fericire, se încăpățânează să rămână misterioasă în continuare, ceea ce-i dă o aură deosebită, cuceritoare și care te îmbie să revii“. Corina Matei, jurnalist National Geographic

Sursa: viziteazaalbaiulia.ro