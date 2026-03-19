Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă

Ioana Oprean

Motorina premium a depășit, joi, 19 martie 2026 pragul psihologic de 10 lei/litru în unele benzinării din Alba Iulia, atingând un nivel record care pune presiune tot mai mare pe șoferi și transportatori.

În mai multe stații de carburant din municipiu, tarifele afișate pentru motorina premium au trecut deja de 10 lei/litru, în timp ce motorina standard se apropie, la rândul ei, de aceeași valoare.

Creşterea este legată direct de tensiunile din Orientul Mijlociu care au împins în sus cotațiile petrolului la nivel global și au declanșat majorări succesive şi în România.

În lipsa unor măsuri de temperare a scumpirilor, există temeri că trendul ascendent va continua în perioada următoare. Transportatorii avertizează că aceste creșteri se vor reflecta inevitabil în prețurile produselor și serviciilor.

Costurile mai mari cu carburantul se propagă în economie, influențând lanțurile de aprovizionare și prețurile de la raft.

foto: captură Monitorul Prețurilor – Consiliul Concurenței

Ştirea zilei

FOTO | Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 martie 2026

De

Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți Înotătorul Avram Iancu a efectuat o vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia, unde s-a antrenat, dar s-a și fotografiat cu cei prezenți la acel moment la bazin. Sportivul și-a însoțit fiica la facultate […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de la UCTN Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

18 martie 2026

De

Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de la UCTN Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș O echipă de studenți în anul I la specializările Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) alcătuită din absolvenți ai Colegiului […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării. Produce peste 30.000 de tone de preparate din carne pe an

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

18 martie 2026

De

Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării. Produce peste 30.000 de tone de preparate din carne pe an Elit Cugir, unul dintre cei mai procesatori de carne din țară, cu mai multe fabrici în Alba, Arad, Prahova şi Bucureşti, a ajuns la o reţea de aproape 50 […]

Citește mai mult