Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă

Motorina premium a depășit, joi, 19 martie 2026 pragul psihologic de 10 lei/litru în unele benzinării din Alba Iulia, atingând un nivel record care pune presiune tot mai mare pe șoferi și transportatori.

În mai multe stații de carburant din municipiu, tarifele afișate pentru motorina premium au trecut deja de 10 lei/litru, în timp ce motorina standard se apropie, la rândul ei, de aceeași valoare.

Creşterea este legată direct de tensiunile din Orientul Mijlociu care au împins în sus cotațiile petrolului la nivel global și au declanșat majorări succesive şi în România.

În lipsa unor măsuri de temperare a scumpirilor, există temeri că trendul ascendent va continua în perioada următoare. Transportatorii avertizează că aceste creșteri se vor reflecta inevitabil în prețurile produselor și serviciilor.

Costurile mai mari cu carburantul se propagă în economie, influențând lanțurile de aprovizionare și prețurile de la raft.

foto: captură Monitorul Prețurilor – Consiliul Concurenței

