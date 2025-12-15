Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu

Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, 15 decembrie 2025, de Senat, cu voturile AUR, PACE și PSD și ale unor senatori neafiliați, generând un moment politic tensionat în interiorul majorității parlamentare care susține Guvernul condus de Ilie Bolojan.

S-au înregistrat 74 de voturi „pentru”, 43 de voturi „contra” și o abținere.

Votul nu produce efecte juridice directe asupra mandatului ministrei, însă reprezintă o sancțiune politică explicită la adresa activității acesteia și o presiune majoră asupra premierului, într-un context deja fragilizat de crize administrative și conflicte între partidele aflate la guvernare.

Moțiunea a vizat modul în care Ministerul Mediului a gestionat criza alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița, generată de golirea controlată a acumulării Paltinu, situație care a afectat, potrivit inițiatorilor, peste 100.000 de persoane din mai multe localități.

O criză administrativă transformată în confruntare politică

În textul moțiunii, AUR a acuzat-o pe Diana Buzoianu de lipsă de prevenție, coordonare și reacție instituțională, susținând că ministerul ar fi avut informații prealabile despre lucrările la baraj, fără a institui măsuri de protecție pentru populația afectată. Documentul a invocat inclusiv impactul asupra spitalelor, școlilor și unor capacități industriale din zonă.

De la tribuna Senatului, inițiatorii au vorbit despre „o criză previzibilă și ignorată”, arătând că responsabilitatea politică revine direct ministrului Mediului, ca autoritate centrală cu atribuții în administrarea resurselor de apă și coordonarea Administrației Naționale „Apele Române”.

Diana Buzoianu a respins acuzațiile, afirmând că situația a fost gestionată „conform procedurilor legale” și că moțiunea reprezintă un demers populist, fără fundament tehnic. Ministrul a susținut că intervențiile au fost dictate de siguranța infrastructurii hidrotehnice și că autoritățile locale au fost informate.

Votul PSD, semnal de avertisment pentru Guvern

Adoptarea moțiunii a fost posibilă prin votul PSD, partid aflat în coaliția de guvernare, care a transmis astfel un semnal politic dur, fără a anunța însă retragerea de la guvernare sau solicitarea formală a demisiei ministrei. Reprezentanții PSD au invocat „responsabilitatea politică” și necesitatea asumării eșecurilor administrative.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la dezbateri, evitând să anunțe o decizie imediată privind soarta ministrei Mediului.

Din punct de vedere constituțional și regulamentar, moțiunea simplă nu obligă la demiterea ministrului vizat, însă adoptarea ei reprezintă o dezavuare politică oficială a activității acestuia de către una dintre Camerele Parlamentului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI