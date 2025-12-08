Moș Crăciun Motociclist 2025 | Bikerii din Cugir continuă tradiția faptelor bune: Zeci de pachete vor ajunge la familiile nevoiașe din oraș înainte de sărbători
Moș Crăciun Motociclist 2025 | Bikerii din Cugir continuă tradiția faptelor bune: Zeci de pachete vor ajunge la familiile nevoiașe din oraș
Bikerii din Cugir continuă și anul acesta tradiția faptelor bune și organizează o nouă ediție a campaniei caritabile Moș Crăciun Motociclist. Zeci de familii din oraș vor primi pachete înainte de sărbători.
De 11 ani, motocicliștii Lupii Sigidavei sunt alături de familiile nevoiașe din orașul Cugir și localitățile aparținătoare. Bucuria copiilor la primirea darurilor este de nedescris și îi motivează pe tineri să ducă mai departe acțiunile caritabile.
,,Anul acesta scriem împreună un nou capitol din povestea Moș Crăciun Motociclist! Cu emoție și recunoștință, ajungem la ediția XI a acestei inițiative care, de-a lungul timpului a unit oameni cu suflet mare…totul cu un singur scop: dorința de a ne ajuta semenii.
Datorită implicării voastre, am reușit an de an să aducem speranță, bucurie și sprijin acolo unde este nevoie. Fiecare gest contează, fiecare donație se transformă într-un zâmbet și într-o rază de lumină pentru familiile greu încercate.
Pentru informații despre desfășurarea acțiunii din acest an sau pentru a ne fi alături prin donații, ne puteți contacta direct prin membrii asociației sau pe pagina oficială Lupii Sigidavei Cugir.
Împreună continuăm tradiția faptelor bune!”, au transmis motocicliștii din Cugir.
