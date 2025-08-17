Modificare a organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Ce se schimbă

Modificare a organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de joi, 21 august, 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin adresa nr. 29633 din 6 august 2025, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.25016 din 11 august 2025, a solicitat aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii prin transformarea/ înfiinţarea/desfiinţarea unor posturi vacante (medic, asistent medical, registrator medical, infirmier şi îngrijitoare) pentru asigurarea unor structuri care să permită desfășurarea activității în condiții corespunzătoare și pentru o mai mare adresabilitate în momentul organizării concursurilor de recrutare.

Totodată s-a solicitat și aprobarea transformării unor posturi ca urmare a promovării în grad superior de către personalul medico-sanitar.

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului judeţean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.

Transformarea, înfiinţarea și desfiinţarea unor posturi vacante:

a.) La Secţia medicină internă: se transformă un post vacant de asistent medical debutant PL în asistent medical PL;

b.) La Compartimentul nefrologie:

– se desfiinţează un post vacant de îngrijitoare;

– se înfiinţează un post de infirmier.

c.) La Secţia cardiologie:

– se desfiinţează un post vacant de profesor CFM debutant;

– se înfiinţează un post de kinetoterapeut.

d.) La Secţia oncologie medicală: se înfiinţează un post de medic specialist în specialitatea oncologie medicală.

e.) La Secţia chirurgie generală – Compartimentul chirurgie vasculară:

– se desfiinţează un post vacant de infirmier debutant;

– se înfiinţează un post de medic primar în specialitatea chirurgie cardiovasculară;

f.) La Secţia pediatrie: se transformă un post vacant de asistent medical debutant PL în asistent medical principal PL.

g.) La Secţia neurologie: se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în asistent medical debutant PL.

h.) La Secţia psihiatrie acuţi: se transformă un post vacant de medic primar în specialitatea psihiatrie în medic specialist în specialitatea psihiatrie.

i.) La Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie: se transformă două posturi vacante de infirmier debutant în două posturi de infirmier;

j.) La Unitatea de primiri urgenţe (UPU) – SMURD:

– se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în asistent medical

debutant PL;

– se transformă un post vacant de asistent medical PL în asistent medical debutant PL.

k.) La Spitalizare de zi:

– se înfiinţează un post de asistent medical principal PL;

– se înfiinţează un post de asistent medical PL;

– se înfiinţează două posturi de infirmier;

– se înfiinţează două posturi de îngrijitoare;

– se înfiinţează un post de registrator medical debutant.

l.) La Bloc operator:

– se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în specialitatea obstetrică ginecologie în asistent medical debutant PL în specialitatea asistenţă medicală generală;

– se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în specialitatea obstetrică ginecologie în asistent medical principal S în specialitatea asistenţă medicală generală;

– se desfiinţează un post vacant de infirmier;

– se înfiinţează un post de registrator medical debutant.

m.) La Sterilizare: se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în asistent medical debutant PL

n.) La Laborator analize medicale – Compartimentul imunoserologie, contagioase şi planificare familială: se înfiinţează un post de biolog specialist.

o.) La Laborator analize medicale – Compartimentul hematologie: se desfiinţează un post vacant de chimist.

p.) La Laborator radiologie şi imagistică medicală se înființează un post de asistent medical debutant;

q.) La Laborator endoscopie digestivă, diagnostică şi terapeutică: se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în asistent medical debutant PL.

r.) La Centrul de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor – Compartimentul de prevenire a adicţiilor: se înfiinţează un post de asistent social principal.

Transformarea unor posturi ca urmare a promovării în grad superior:

a.) La Secţia chirurgie generală – Compartimentul chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă: se transformă un post de medic rezident an VI în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă în medic specialist în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă.

b.) La Secţia boli infecţioase: se transformă un post de medic în medic specialist în specialitatea boli infecţioase.

c.) La Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinetul chirurgie generală: se transformă un post de asistent medical principal PL în asistent medical principal S.

