Model de FELICITARE de ANUL NOU 2026. Mesaje și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de Revelion

Modele de FELICITĂRI de ANUL NOU 2026. MESAJE de Anul Nou 2025 • URĂRI de Anul Nou 2026. "La mulți ani" prin SMS de Revelion 2025-2026



Încă un an a trecut și a venit momentul să lăsăm în urmă toate grijile și supărările, și să pășim în noul an cu zâmbetul pe buze. De sărbători cele mai frumoase momente sunt petrecute alături de familie și de cei dragi. Toată lumea așteaptă anul nou cu sufletul la gură, întrebându-se ce are rezervat pentru următoarele 12 luni.

În lista de jos se regăsesc felicitări și urări pentru familie și cei dragi:

Mesaje de Anul Nou 2026

„Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

„Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma.”

„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.”

„Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

„Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!”

„Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus.”

Urări de Anul Nou 2026

„Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul Nou este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!”

”LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa să vă fie, Masa, masă ăa rămâie Iar în jurul ei să vie Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sanatate/ Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/ Să învingeţi relele ce va-ncurcă vieţile!”

„Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

„Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!”

„Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani!″

„Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani!”

Felicitare de Anul Nou 2026

„Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea.Un An Nou Fericit!”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!”

„Tată bun, mamă iubită, Azi e ziua potrivită, Să vă spun ce vă doresc, Să v-arăt cât vă iubesc. Vă doresc întâi de toate, Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani!”

„Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!”

„Dragii mei, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!”

Felicitări de Anul Nou 2026 • Felicitări de An Nou



„Trăiește un adevărat pastel de iarnă, cu valuri de ninsoare. Ascultă-ţi vocea sufletului, alungă frigul din el, fii deasupra liniştei create de dansul fulgilor de nea. Sărbători fericite şi un An Nou de poveste!”

„Fie că anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!”

„Mult belşug şi sănătate, să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

„Gândește-te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în noul an şi să iei cu ţine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani!”

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneşte la drum cu încredere!”

„În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!”

„Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez că toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite! La Mulţi Ani!”

Felicitări de Anul Nou 2026 de dragoste

„În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepți invitaţia?”

„La mulţi ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!”

„Eu îţi doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La mulţi ani!”

Felicitări de Anul Nou 2026 clasice

„Îţi urez un An Nou plin de fericire şi linişte sufletească! La Mulţi Ani!”

„Fie că sărbătorile de iarnă să îţi aducă linişte sufletească, mult noroc şi iubire! Un An Nou alături de cei dragi şi apropiaţi sufleteşte. La Mulţi Ani!”

Mesaje de Anul Nou. „Anul Nou să îţi aducă sănătate şi puţină muncă, să fii bun(ă) şi iubit(ă) şi o viaţă fericită şi mulţi bani, dacă o să ai şi la alţi o să dai.”

„Noul an să vă fie presărat cu realizări remarcabile, împliniri, fericire şi nu în ultimul rând sănătate!”

„Fie ca bucuriile şi gândurile frumoase ale prezentului să devină amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou excepţional!”

„Învață să te bucuri de sărbătorile de iarnă, nu lasa să treacă nevăzute pe lângă tine. La mulţi ani!”

