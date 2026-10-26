Foto: Aur pentru Alba Iulia! Jessica Tir, Miruna Tir (CSM Unirea Alba Iulia) și Robert Mărginean (Karate Forever Alba Iulia), campioni mondiali la kumite, în Slovenia, la Campionatul Mondial de karate IKU

Aur pentru Alba Iulia! Jessica Tir, Miruna Tir (CSM Unirea Alba Iulia) și Robert Mărginean (Karate Forever Alba Iulia), campioni mondiali la kumite, în Slovenia, la mondialele de karate IKU

Performanță remarcabilă pentru karateka din Cetatea Marii Uniri, la Campionatul Mondial de Karate IKU, la Koper, în Slovenia; Jessica Țîr, Miruna Țîr (ambele CSM Unirea Alba Iulia) și Robert Mărginean (Karate Forever Alba Iulia) devenind campioni mondiali, în proba de kumite.

Importanta întrecere reprezentanți din 40 de țări, iar România a ocupat locul al doilea în clasamentul general, după Italia, în timp ce Brazilia s-a clasat pe locul al treilea. Sportivii legitimați la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia au avut evoluții remarcabile, urcând de mai multe ori pe podiumul mondial, atât la probele de kumite, cât și la cele de kata, totalizându-se 17 medalii (3 de aur, 4 de argint și 10 de bronz). Un alt rezultat notabil este acela realizat de Alexandra Peșterean (componentă a lotului României) – bronz la kumite și bronz kumite echipe.

Rezultate:

CSM Unirea Alba Iulia (director Radu Mircea Urcan, antrenor Simion Băluță, arbitru continental): *Jessica Tir – medalie de aur la kumite; *Miruna Tir – medalie de aur la kumite; *Iulia Ciucă – medalie de argint la kumite; *Daria Glodean – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite; *Elisea Stoica – medalie de bronz la kumite; *Andreea Pașca – medalie de bronz la kumite; *Gabriel Ienciu – medalie de bronz la kata și medalie de bronz la kumite; *Laurențiu Ienciu – locul al IV-lea la kata; *Miruna Baying – locul al IV-lea la kata.

ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenorul Mihai Mercan): *Robert Mărginean – medalie de aur la kumite; *Ruxandra Corb – medalie de argint la kata; *Mihai Fedorean – medalie de argint la kumite; *Adina Horvath – medalie de bronz la kata și medalie de bronz la kumite; *Karina Popoviciu – medalie de bronz la kata; *Daria Manolachi – locul al IV-lea la kata; *Maria Hurhui – locul al IV-lea la kata; *Dragoș Surani – locul al IV-lea la kata.

Reprezentanții cluburilor adresează mulțumiri speciale Carmangeriei Vlade, pentru sprijinul acordat, precum și tuturor părinților care au fost alături de sportivi și au contribuit la susținerea acestora pe parcursul pregătirii și al competiției.

„Performanțele obținute în Slovenia sunt un motiv de mândrie pentru Alba Iulia și o dovadă că pasiunea, seriozitatea și munca în echipă pot duce la rezultate de excepție”, a punctat antrenorul Simion Băluță

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