Foto | Șervețele umede, grăsimi și nisip, care blocau conductele găsite de SC Apa CTTA SA în urma unori acțiuni de curățare și spălare a rețelei de canalizare de pe strada Luceafărului din Alba Iulia
Șervețele umede, grăsimi și nisip, care blocau conductele găsite de SC Apa CTTA SA în urma unori acțiuni de curățare și spălare a rețelei de canalizare de pe strada Luceafărului
Mai multe operațiuni de curățare și spălare a rețelei de canalizare care deservește blocurile de locuințe de pe str. Luceafărului, în zona Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au fost efectuate de SC Apa CTTA SA.
Echipele aflate la fața locului au descoperit preponderent șervețele umede, grăsimi și nisip, care blocau conductele.
,,Totodată, cu ajutorul autovidanjei, sistemul de canalizare a fost spălat cu apă sub presiune, antrenând pietriș, mâl și alte depuneri de grăsimi sau alte deșeuri, care de asemenea au fost scoase din sistemul de canalizare.
Reamintim că aceste deșeuri trebuie aruncate la coșul de gunoi, pentru că nu se descompun în apă, iar în contact cu uleiul ars, grăsimile sau alte deșeuri pot produce blocaje ale sistemului de canalizare și chiar defecțiuni ale echipamentelor tehnologice. În canalizare nu trebuie să ajungă nici resturi alimentare, bețișoare pentru urechi, discuri demachiante, vată, scutece, lavete și bureți, pungi și ambalaje, zaț de cafea, fire de păr, legume, fructe și coji, încălțăminte, îmbrăcăminte și alte materiale textile, vopsele, moloz și materiale de construcții etc.
Cu un mic gest, menținem canalizarea funcțională, protejăm mediul și păstrăm orașul curat.”, a mai explicat SC Apa CTTA SA.
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