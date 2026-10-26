Prins pe DN75, cu 0,76 mg/l alcool în aerul expirat! Un șofer din Câmpeni, condamnat după ce a urcat băut la volan

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, de profesie tâmplar, a fost condamnat de Judecătoria Câmpeni la un an și două luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând o autoutilitară sub influența alcoolului. Analizele de sânge au indicat o alcoolemie de 1,26 g/l la prima probă, iar instanța i-a interzis să conducă orice vehicul pentru care este necesar permisul timp de un an. În plus, acesta va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Un control rutier desfășurat pe DN75, în orașul Câmpeni, s-a încheiat cu o condamnare penală pentru un șofer care a decis să se urce la volan după ce consumase băuturi alcoolice. Judecătoria Câmpeni a pronunțat sentința la data de 22 octombrie 2026, stabilind o pedeapsă de un an și două luni de închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

Fapta s-a petrecut în dimineața zilei de 18 iunie 2025, în jurul orei 7:40, când polițiștii au oprit pentru control o autoutilitară Ford Transit care circula pe DN75, pe raza orașului Câmpeni. Potrivit hotărârii judecătorești, conducătorul auto prezenta halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, suficient de ridicată pentru a determina continuarea procedurilor legale și recoltarea probelor biologice de sânge.

Alcoolemie de 1,26 g/l la prima probă de sânge

După testarea cu aparatul etilotest, bărbatul a fost transportat la Spitalul Orășenesc Câmpeni, unde i-au fost recoltate două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Buletinul de analiză toxicologică a consemnat o concentrație de 1,26 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,00 g/l la cea de-a doua probă. Prima valoare depășește pragul de 0,80 g/l prevăzut de lege pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În fața anchetatorilor, bărbatul a recunoscut că băuse țuică în seara precedentă, în intervalul orar 19:00–24:00, respectiv în data de 17 iunie 2025. Acesta a recunoscut ulterior comiterea faptei și în fața instanței, exprimându-și regretul pentru cele întâmplate.

Dosarul a fost instrumentat în urma cercetărilor penale, iar procurorii au dispus trimiterea în judecată a bărbatului la data de 7 mai 2026, pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de articolul 336 alineatul 1 din Codul penal.

A recunoscut fapta și a beneficiat de procedura simplificată

În cursul procesului, inculpatul a solicitat ca judecata să se desfășoare în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Această procedură permite soluționarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, în condițiile prevăzute de lege.

Judecătoria Câmpeni a admis cererea, după ce a constatat îndeplinirea condițiilor legale. Astfel, instanța nu a mai administrat alte probe pe latura penală, bazându-și soluția pe documentele din dosar, rezultatele analizelor toxicologice, declarațiile inculpatului și depozițiile celor trei martori audiați în timpul anchetei.

Judecătorul a conchis că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege.

În motivarea hotărârii, instanța a subliniat că șofatul sub influența alcoolului creează o stare de pericol pentru siguranța circulației. Consumul de alcool poate diminua capacitatea de reacție și poate afecta aptitudinile fizice și psihice necesare pentru conducerea în condiții de siguranță.

Instanța a ținut cont de lipsa antecedentelor penale

La stabilirea pedepsei, judecătorul a analizat atât gravitatea faptei, cât și circumstanțele personale ale inculpatului.

Potrivit hotărârii, bărbatul are 56 de ani, este căsătorit, are studii gimnaziale și profesionale și lucrează ca tâmplar. Instanța a reținut că acesta este integrat social și nu avea antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penală, conform documentelor avute în vedere în dosar.

De asemenea, comportamentul său pe parcursul procesului, recunoașterea faptei și regretul exprimat au fost luate în considerare la individualizarea pedepsei.

Judecătoria a apreciat însă că valoarea alcoolemiei era ridicată și că aceasta afecta în mod clar capacitatea de a conduce în siguranță. În consecință, instanța a considerat că se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea, orientată spre minimul special redus potrivit dispozițiilor procedurale aplicabile ca urmare a recunoașterii învinuirii.

Totodată, instanța a făcut trimitere la modificările legislative intrate în vigoare la 3 iunie 2024, prin Legea nr. 172/2024, care au eliminat posibilitatea amânării aplicării pedepsei pentru infracțiunile prevăzute de articolul 336 din Codul penal. În aceste condiții, soluția a constat în condamnarea la închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, nu în amânarea aplicării pedepsei.

Doi ani de supraveghere și 60 de zile de muncă în folosul comunității

Prin sentința pronunțată la 22 octombrie 2026, Judecătoria Câmpeni l-a condamnat pe bărbat la un an și două luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de doi ani.

Suspendarea nu înseamnă că pedeapsa a fost anulată. Inculpatul va trebui să respecte obligațiile impuse de instanță pe întreaga perioadă de supraveghere, iar încălcarea cu rea-credință a acestora sau săvârșirea unei noi infracțiuni poate conduce, în condițiile legii, la revocarea suspendării și la executarea pedepsei.

Pe durata celor doi ani, bărbatul este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune la datele stabilite, să primească vizitele consilierului desemnat și să comunice schimbările privind locuința, deplasările mai lungi de cinci zile și locul de muncă. De asemenea, trebuie să furnizeze informațiile și documentele necesare verificării mijloacelor sale de existență.

Instanța a dispus și participarea la un program de reintegrare socială, organizat de Serviciul de Probațiune sau în colaborare cu instituții din comunitate.

O altă obligație importantă este prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității timp de 60 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre instituțiile indicate în hotărâre: o primărie al cărei nume este anonimizat în document sau Primăria Câmpeni. Obligația se aplică în măsura în care starea de sănătate a inculpatului îi permite să desfășoare această activitate.

Interdicție de a conduce timp de un an

Pe lângă pedeapsa principală, instanța a aplicat o pedeapsă complementară prin care i-a interzis bărbatului să conducă orice tip de vehicul pentru care este necesară obținerea unui permis de conducere, pe o perioadă de un an.

Potrivit sentinței, executarea acestei interdicții va începe la data rămânerii definitive a hotărârii. Instanța a dispus și pedeapsa accesorie corespunzătoare, care va deveni executabilă în cazul revocării suspendării și al executării pedepsei principale în regim de detenție, potrivit condițiilor legale.

Pe lângă toate aceste măsuri, inculpatul a fost obligat să achite 380 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Din această sumă, 80 de lei reprezintă cheltuieli aferente urmăririi penale, iar 300 de lei sunt aferente procedurii de cameră preliminară și fazei de judecată.

Hotărârea Judecătoriei Câmpeni poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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