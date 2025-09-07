Miriam Bulgaru, învinsă în finala turneului ITF de la Viena: A fost depășită de o sportivă mai bine cotată

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a fost la un singur pas de o nouă performanță notabilă pe plan internațional.

Duminică, 7 septembrie 2025, Miriam Bulgaru a fost învinsă în finala turneului ITF de la Viena, competiție desfășurată pe zgură.

În ultimul act jucătoarea de tenis din Alba Iulia a fost depășită de o sportivă mai bine cotată.

Este vorba de austriaca Sinja Kraus (23 de ani, 129 WTA), creditată cu a doua șansă la câștigarea turneului.

Miriam Bulgaru (26 de ani, 200 WTA) era favorita numărul 5 a competiției din capitala Austriei.

În finală, Miriam Bulgaru a pierdut în trei seturi, cu 6-3, 2-6, 3-6.

Partida, de mare luptă, a durat 2 ore și 3 minute.

