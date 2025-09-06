Rămâi conectat

Sport

FOTO | Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct

CSM Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie în noua ediție a Ligii 3 de fotbal, sâmbătă, 6 septembrie 2025.

Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Viena

Apulum Agraria 2025

„Alb-negrii” s-au impus cu 4-0 (1-0) în deplasare în fața Progresului Pecica.

Au marcat: Golda (20), Giosu (59), Fetița (76 – eurogol, din foarfecă), Pîntea (83).

Blănaru a ratat un penalty în minutul 90+4.

CS Universitar din Alba Iulia are punctaj maxim după 2 runde, câștigând cu 2-0 (1-0), sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Sebeș, derby-ul județean cu CIL Blaj, care nu a acumulat până acum niciun punct.

Au marcat: Tamaș (17), Mihai (90+2).

La rândul său, de asemenea sâmbătă, 6 septembrie 2025, Hidro Mecanica Șugag a suferit prima înfrângere pe a treia scenă fotbalistică, 2-3 (1-1) în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, după ce trupa din Șugag a egalat în 2 rânduri.

Au marcat: Bud (14), Mancaș (73), Buia (90), respectiv Morariu (43), B. Găldean (85).

Vineri, 5 septembrie 2025, Metalurgistul Cugir a dispus cu 4-0 (1-0) acasă de hunedorenii de la Unirea DMO.

Cugirenii sunt pe primul loc în clasament, cu 6 puncte (6-1), urmați pe locul 2 de CS Universitar din Alba Iulia, tot cu 6 puncte (5-2), pe locul 3 de CSC Ghiroda și Giarmata Vii – 6 puncte (5-3) și pe locul 4 de Unirea Sântana – 6 puncte (4-2).

CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 6, cu 3 puncte (5-2). Hidro Mecanica Șugag este pe locul 8, cu 1 punct (2-3), iar CIL Blaj se situează pe locul 9, cu 0 puncte (1-4).

foto: Lucian Danciu (CSM Unirea Alba Iulia)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025

Lucian Daramus

Publicat

acum 5 ore

în

6 septembrie 2025

De

Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului Pugiliștii CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu, au obținut rezultate foarte bune la Cupa Sibiului la Box, desfășurată recent. Citește și: FOTO | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Viena

Lucian Daramus

Publicat

acum 6 ore

în

6 septembrie 2025

De

Miriam Bulgaru, în finala turneului ITF de la Viena Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat, sâmbătă, 6 septembrie 2025, în finala turneului ITF de la Viena (W75), desfășurat pe zgură.  Citește și: Antrenorul Alexandru Pelici, apel la unitate: „Echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia!” În […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Mihălțeanul Nicolae Carnat în echipa lunii august 2025 din Liga 2 de fotbal

Lucian Daramus

Publicat

acum 15 ore

în

6 septembrie 2025

De

Mihălțeanul Nicolae Carnat în echipa lunii august 2025 din Liga 2 În urma prestațiilor remarcabile pe care le-a avut, mihălțeanul Nicolae Carnat a fost inclus în echipa lunii august din Liga 2 de fotbal.  Citește și: FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, la Campionatul Mondial de volei masculin cu naționala României În luna august 2025 s-au […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

Carieră în armată 2025: Înscrieri la cursurile de formare a subofițerilor. Centrul Militar Județean Alba anunță termenele limită

Înscrieri la cursurile de formare a subofițerilor: Centrul Militar Județean Alba anunță termenele limită și specializările disponibile pentru candidați Centrul...
Actualitateacum 5 ore

CNAIR: Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni, pentru actualizarea tarifelor pentru autoturisme. NOILE TARIFE

Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni Emiterea rovinietelor în punctele de distribuție,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei

VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei Într-un interviu...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru sănătate”

Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 ore

Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba: Care este programul de furnizare

Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat,...
Curier Județeanacum 9 ore

ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete în comuna Ciuruleasa. 3 persoane rănite

ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete. 3 persoane rănite Un accident rutier s-a produs,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 13 ore

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea