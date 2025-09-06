FOTO | Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct
Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct
CSM Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie în noua ediție a Ligii 3 de fotbal, sâmbătă, 6 septembrie 2025.
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Viena
„Alb-negrii” s-au impus cu 4-0 (1-0) în deplasare în fața Progresului Pecica.
Au marcat: Golda (20), Giosu (59), Fetița (76 – eurogol, din foarfecă), Pîntea (83).
Blănaru a ratat un penalty în minutul 90+4.
CS Universitar din Alba Iulia are punctaj maxim după 2 runde, câștigând cu 2-0 (1-0), sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Sebeș, derby-ul județean cu CIL Blaj, care nu a acumulat până acum niciun punct.
Au marcat: Tamaș (17), Mihai (90+2).
La rândul său, de asemenea sâmbătă, 6 septembrie 2025, Hidro Mecanica Șugag a suferit prima înfrângere pe a treia scenă fotbalistică, 2-3 (1-1) în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, după ce trupa din Șugag a egalat în 2 rânduri.
Au marcat: Bud (14), Mancaș (73), Buia (90), respectiv Morariu (43), B. Găldean (85).
Vineri, 5 septembrie 2025, Metalurgistul Cugir a dispus cu 4-0 (1-0) acasă de hunedorenii de la Unirea DMO.
Cugirenii sunt pe primul loc în clasament, cu 6 puncte (6-1), urmați pe locul 2 de CS Universitar din Alba Iulia, tot cu 6 puncte (5-2), pe locul 3 de CSC Ghiroda și Giarmata Vii – 6 puncte (5-3) și pe locul 4 de Unirea Sântana – 6 puncte (4-2).
CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 6, cu 3 puncte (5-2). Hidro Mecanica Șugag este pe locul 8, cu 1 punct (2-3), iar CIL Blaj se situează pe locul 9, cu 0 puncte (1-4).
foto: Lucian Danciu (CSM Unirea Alba Iulia)
