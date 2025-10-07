Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), înfrângere în challenger-ul de la Mallorca
Miriam Bulgaru, debut cu victorie în challenger-ul de la Mallorca
Albaiulianca Miriam Bulgaru a avut parte de un parcurs nefructuos în turneul challenger de la Mallorca.
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
În „16”-imile de finală ale turneului de tenis pe zgură din Spania sportiva de la CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă, marți, 7 octombrie 2025.
Miriam Bulgaru (26 de ani, 234 WTA) a fost depășită în 2 seturi pe o jucătoare mai bine cotată, Lola Radivojevic (20 ani, Serbia, 173 WTA).
Jucătoarea din Serbia s-a impus cu 6-4, 6-3, după o oră și 37 de minute de joc.
Disputa a fost în multe momente pe muchie de cuțit.
Miriam Bulgaru venea după o săptămână complicată, desfășurarea turneului ITF de la București, la care a participat, fiind afectată serios de condițiile meteo nefavorabile.
Miriam Bulgaru a atins faza sferturilor de finală la turneul amintit.
