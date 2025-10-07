Rămâi conectat

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), înfrângere în challenger-ul de la Mallorca

Ioana Oprean

acum 2 ore

Miriam Bulgaru, debut cu victorie în challenger-ul de la Mallorca

Albaiulianca Miriam Bulgaru a avut parte de un parcurs nefructuos în turneul challenger de la Mallorca. 

Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar

În „16”-imile de finală ale turneului de tenis pe zgură din Spania sportiva de la CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă, marți, 7 octombrie 2025.

Miriam Bulgaru (26 de ani, 234 WTA) a fost depășită în 2 seturi pe o jucătoare mai bine cotată, Lola Radivojevic (20 ani, Serbia, 173 WTA).

Jucătoarea din Serbia s-a impus cu 6-4, 6-3, după o oră și 37 de minute de joc.

Disputa a fost în multe momente pe muchie de cuțit.

Miriam Bulgaru venea după o săptămână complicată, desfășurarea turneului ITF de la București, la care a participat, fiind afectată serios de condițiile meteo nefavorabile.

Miriam Bulgaru a atins faza sferturilor de finală la turneul amintit.

