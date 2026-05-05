Cum va fi VREMEA în România până în 1 iunie 2026: Luna mai, mult mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza METEO pe 4 săptămâni actualizată
Temperaturile medii în luna mai 2026 vor fi mai mari decât cele normale în majoritatea regiunilor țării, potrivit estimărilor actualizate făcute, marți, 5 mai 2026, de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele 4 săptămâni.
*Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
