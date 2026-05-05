FOTO | INCENDIU la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj
Un incediu a izbucnit marți dimineața, la o cameră tehnică la ieșire din Cergăul Mare. Au intervenit pompierii din Blaj.
În cursul acestei dimineți, pompieri militari din cadrul Stației de pompieri Blaj au fost solicitati sa intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la ieșirea din localitatea Cergăul Mare.
La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului acesta se manifesta la o cameră tehnică pe o suprafață de aproximativ 20 mp.
Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Din fericire nu s-au înregistrat victime.
La misiune au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
