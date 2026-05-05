România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru: ,,Analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate”. Când se depune cererea 5
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat luni, 4 mai 2026, că cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro, va fi primită integral de către România. Acesta a spus și când va fi depusă cererea de plată numărul 5.
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată numărul 4 au fost încheiate.
”În dimineaţa aceasta, la ora 8, am avut o întâlnire la Bruxelles cu doamna Céline Gauer şi cu echipa dumneaei. Şi, aşa cum speram de ceva vreme să pot anunţa, avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată 4 vom avea o cerere curată de 2,62 milioane de euro componente de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare”, a anunţat Dragoş Pâslaru, luni seară, la finalul şedinţei de Guvern.
Negocieri încheiate
El a afirmat că România a încheiat negocierile cu Norvegia şi ţări din Spaţiul Economic European pentru o finanţare de aproape jumătate de miliard de euro.
”România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de finanţarea de 497,6 milioane de euro, deci aproape jumătate de miliard. Acum vom avea această sumă de jumătate de miliard, compusă din 291,6 milioane de euro pe partea norvegiană şi 304 milioane de euro pe partea de SEE.
Acestea sunt contribuţiile brute, contribuţiile nete fiind de 243 milioane de euro pe norvegieni şi 254 milioane de euro pe SEE. Rata de cofinanţare a României de 15%, 68,6 milioane de euro”, a explicat Dragoş Pîslaru.
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a adăugat că din fondurile norvegiene vor putea fi finanţate tranziţia verde, cultură, justiţie, afaceri interne, dezvoltarea locală, cooperarea instituţională şi creşterea capacităţii administrative, cercetare şi inovare.
Ministrul a fost întrebat când se depun cererile 5 și 6.
„Există posibilitatea să depunem cererea de plată numărul 5 în luna iunie, când am toate documentele înregistrate”, a adăugat el.
