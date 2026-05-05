8 mai 2026 | „Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe?”: Atelier special la Alba Iulia. 3 ore în culisele industriei frumuseții

„Te atrage lumea beauty dincolo de aparențe? Merită mai întâi să o cunoști din interior” – este provocarea lansată de organizatorii unui atelier special care se va desfășura la Alba Iulia vineri, 8 mai 2026, de la ora 16.00.

Atelierul, care va avea loc la Artil Beauty (fondatoare și trainer: Lenuța Ioana), este al doilea din seria „De la Talent la Brand”, inițiată de Ioana Albulescu, consilier de carieră. Seria de workshop-uri „De la Talent la Brand” a Ioanei Albulescu este gândită ca un proces practic, nu doar inspirațional — adică pleci nu doar cu idei, ci cu ceva concret construit pentru tine.

„Dacă te atrage lumea beauty, dar ai vrea s-o cunoști înainte s-o idealizezi, atelierul acesta e pentru tine.

Nu vom vorbi despre trenduri și nici despre promisiunea că „poți face orice”. Vom intra, pentru câteva ore, în culisele unui domeniu real — cu întrebări sincere, exemple concrete și o conversație care te poate ajuta să vezi dacă acest drum ți se potrivește.

Alături de Lenuța Ioana, deschidem din interior o industrie pe care mulți o privesc doar din afară.

Este a doua ediție din seria De la Talent la Brand — întâlniri în care explorezi profesii prin contact real cu domeniul, nu prin presupuneri”, a precizat Ioana Albulescu.

