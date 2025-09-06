Rămâi conectat

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Viena

Lucian Daramus

acum 21 de minute

Miriam Bulgaru, în finala turneului ITF de la Viena

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat, sâmbătă, 6 septembrie 202t5, la pas în finala turneului ITF de la Viena (W75), desfășurat pe zgură. 

În semifinale, albaiulianca, a cincea favorită la câștigarea turneului din capitala Austriei, a avut în față o jucătoare în vârstă de doar 15 ani din țara gazdă, Anna Pircher.

Miriam Bulgaru (26 de ani, 200 WTA) s-a impus în minimum de seturi, cu 2-0, și va întâlni în ultimul act al turneului tot o austriacă.

Scorul a fost 6-1, 6-4.

Partida a durat o oră și 31 de minute.

Adversara din finală a sportivei uniriste se va decide după semifinala dintre Lilli Tagger (17 ani, Austria, 393 WTA) și Sinja Kraus (23 de ani, Austria, 129 WTA).

