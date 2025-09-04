Antrenorul Alexandru Pelici, apel la unitate: „Echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia!”

Alexandru Pelici, apel la unitate: „Echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia!”

În curând se vor împlini 2 ani de când Alexandru Pelici este antrenor al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia, motiv pentru care am considerat oportun un dialog cu tehnicianul care și-a asumat misiunea de a duce pas cu pas formația albaiuliană în eșalonul secund.

Pe fondul eșecului cu Metalurgistul Cugir din startul noului campionat de Liga 3 au apărut în spațiul public diverse controverse și acuze, ceea ce ne-a dat un temei în plus pentru a-l contacta pe Alexandru Pelici în vederea exprimării unor puncte de vedere.

„Se vor face, într-adevăr, în curând, 2 de când sunt din nou la Alba Iulia. E normal să stăm de vorbă, din respect pentru suporterii noștri care cred în noi.

În primul rând vreau să spun că ceea ce afirm nu scuză înfrângerea cu Cugirul, nu avem nicio scuză pentru ea. Ne pare rău că am început cu stângul acest campionat. Toți suntem responsabili pentru această înfrângere, jucători și staff, în frunte cu mine”, a ținut să sublinieze antrenorul în preambulul discuției noastre.

„Pentru cei care nu știu sau au uitat ce înseamnă Unirea Alba Iulia pentru mine, Alba Iulia este locul în care am început cariera de antrenor. A fost o primă perioadă între 2001 și 2005 în care am stat la Alba, perioadă în care am fost pe rând jucător, antrenor secund și antrenor principal și unde alături de oameni ca Aurel Șunda, Ioan Vlad, Marcel Rusu sau Fane Fogoroși am reușit o performanță istorică, promovarea pe prima scenă fotbalistică a țării pentru prima dată în istoria clubului., urmată apoi de clasarea pe locul 6 în prima ligă, reușită care este pe primul loc în istoria fotbalului albaiulian.

Totul s-a petrecut sub comanda a doi oameni extraordinari, Viorel Mălușel și Nicolae Achim, doi oameni de care astăzi se vorbește prea puțin sau deloc după ce au făcut enorm pentru Alba Iulia.

Toate acestea au fost posibile având la dispoziție un lot de jucători extraordinar, cu nume precum Jercălău, Maier, Paleacu, Iurișniți, Cotora, Țurcaș, etc.

Au urmat apoi alte ocazii de a antrena prin diferite părți, în acest timp reușind alte 3 promovări în Liga 1, precum și disputarea unei finale de Cupa României, în 2018, pe când FC Hermannstadt era în Liga 2, împotriva Universității Craiova”, a subliniat Alexandru Pelici în momentul în care l-am întrebat cum rememorează primele performanțe obținute în fotbal cu sigla Unirii Alba Iulia pe piept.

Referitor la bilanțul de până acum al celei de-a doua perioade la Unirea Alba Iulia, Alexandru Pelici a spus: „Da, ajungem la a doua perioadă. Peste 2 luni se fac 2 ani de când sunt la Alba. Când am venit era echipa pe locul 7. Am încheiat acel sezon pe locul 5, primul din play-out. În sezonul 2024-2025 am încheiat pe locul 2, am ajuns la baraj și ne-am calificat în sferturile Cupei, fiind prima echipă de Liga 3 care a reușit această performanță în noul format al competiției.

În pauza de iarnă, după terminarea campionatului am avut o discuție în prezența domnului primar, care mi-a transmis că este foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă la echipă și că obiectivul din punctul domniei sale de vedere este să ajungem pentru prima dată la barajul de promovare, chiar dacă noi ne doream cu toții să și reușim în acel baraj.

Ceea ce a urmat știm cu toții, am pierdut la penalty-uri în baraj și a urmat vara. În vară am vrut să plec de la echipă pentru că de-a lungul sezonului am simțit în multe momente că nu toți suntem concentrați pe același obiectiv. A urmat o nouă discuție cu domnul primar și cu domnul Radu Urcan (cărora le mulțumesc pentru încredere), dar și cu liderii vestiarului, căpitanii echipei, discuții în urma cărora am decis să continuăm împreună.

A urmat o pregătire foarte bună de vară, în care echipa s-a exprimat bine. Aveam și avem și acum cu toții încredere că putem să o scoatem cu bine la capăt. Au urmat 2 meciuri oficiale de Cupă pe care le-am depășit cu brio iar în partida din play-off sorții au decis să jucăm cu prim-divizionara FC Botoșani, echipă într-o formă foarte bună (locul 4 în acea clipă în campionat). Am fost eliminați dar am dat o replică foarte bună, în multe momente jucând de la egal la egal cu formația din prima ligă.

A urmat jocul cu Cugirul, pe care-l consider în continuare un accident. Ni-l asumăm, am mai spus-o. Suntem vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat, dar sunt convins că putem să trecem peste acest moment. În același timp îi felicit pe cei de la Metalurgistul Cugir pentru victorie.

Deși este o vorbă care spune că atunci când un câine latră la tine pe stradă nu te pui în genunchi să latri înapoi. am decis să spun aceste lucruri pentru că am simțit nevoia să ies în față și să-mi apăr jucătorii alături de care am obținut rezultate remarcabile și alături de care muncim zi de zi pentru că în ultima vreme cu toții am fost ținta unor atacuri (minciuni și dezinformări) venite din partea unor așa-ziși suporteri, „pseudo-antrenori”, cu pretenții de scouteri, care au impresia că dacă au văzut o sută de meciuri se și pricep la fotbal.

Vreau să le transmit jucătorilor că am toată încrederea în ei și sunt convins că împreună vom putea reuși să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus. Pentru noi vorbesc rezultatele și cu toții, jucători și antrenori, am lăsat de-a lungul timpului ceva în urma noastră”.

Alexandru Pelici s-a referit și la venirea la echipă a lui Aurelian Băbuțan, produsă în vară: „Chiar dacă, recunosc, la început am privit poate cu scepticism această venire pot spune acum, la aproape 2 luni de colaborare, că este o decizie bună venirea domniei sale. Ne-a demonstrat în tot acest timp scurt că este un on de fotbal, ne-a ajutat zilnic și vreau să-i mulțumesc pentru ceea ce face”.

Discuția noastră cu Alexandru Pelici s-a încheiat cu un apel la unitate făcut de antrenorul principal al Unirii Alba Iulia. „În final aș dori să vă mulțumesc dvs. pentru că mi-ați dat ocazia să spun aceste lucruri și mi-aș dori ca prin intermediul dvs. să fac un apel la adevărații suporteri ai Unirii. Aceștia trebuie să aibă încredere în echipă și în noi pentru că putem să ne îndeplinim împreună obiectivul mult visat.

În același timp aș vrea să le transmit că-i aștept cu drag oricând la stadion pentru a vorbi despre tot ceea ce înseamnă fotbal la Unirea Alba Iulia și-i rog să nu se lase influențați de părerile „obiective” ale unor oameni care până mai ieri mâncau cu noi din aceeași farfurie, ne luau în brațe și ne lăudau la victorii, dar care s-au întors brusc împotriva noastră când interesele proprii nu s-au realizat.

Dragi suporteri adevărați, nu uitați că echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia. Hai Unirea!”, a încheiat Alexandru Pelici.

foto: Lucian Danciu (CSM Unirea Alba Iulia)

