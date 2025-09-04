Miriam Bulgaru, calificare în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena: Adversară din Ucraina în următorul tur

Miriam Bulgaru, calificare în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) s-a calificat, joi, 4 septembrie 2025, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena (W75).

Turneul dotat cu premii totale de 60.000 de dolari.

Miriam Bulgaru a învins-o pe finlandeza Laura Hietaranta, cu 6-0, 6-7 (5/7), 6-1.

Miream Bulgaru (26 ani, 200 WTA), a cincea favorită la câștigarea turneului, s-a impus după trei ore și 17 minute în fața unei adversare venite din calificări (21 ani, 365 WTA), notează Agerpres.

Miriam Bulgaru va juca în sferturile de finală contra ucrainencei Katarina Zavațka (25 ani, 477 WTA), cea care, venind din calificări, a eliminat-o în optimi pe principala favorită, Leyre Romero Gormaz (Spania), cu 6-4, 6-4.

