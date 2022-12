Mircea Hava SUSȚINE boicotarea firmelor austriece: „Mofluzul cancelar ar putea simți pe pielea lui ca România are un PIB foarte apropiat de al Austriei”

Comunicat de presă Primăria Blaj: „Continuăm dezvoltarea! Construim Blajul pentru viitorul copiilor noștri”

Sub aceast slogan, la Blaj s-au înfăptuit o serie de proiecte din arii diverse, cu mari investiții în infrastructură, sport, agrement, învățământ, sănătate, cultură. Toate aceste investiții fac Blajul o „carte de vizită” a Transilvaniei, un reper unic nu numai prin istorie și cultură, cât și prin inginerie arhitecturală, investiții, urbanism sau sport.

„Blajul, în noua sa perspectivă de dezvoltare, trebuie văzut ca orașul copiilor noștri – viitoarea noastră casă comună! De aceea urmărim ca proiectele noastre să răspundă acestui deziderat și nevoilor tuturor cetățenilor”, Gheorghe Valentin ROTAR – Primarul Municipiului Blaj

„Podul Minciunilor” este un obiectiv esențial pentru dezvoltarea Blajului, care vine să completeze palmaresul investițiilor finalizate în 2022, fiind una dintre cele mai spectaculoase construcții de artă din România, realizată într-o comunitate de 20.000 de locuitori.

Din punct de vedere urbanistic, podul are o amprentă puternică în ceea ce privește imaginea turistică a Blajului, care răspunde tuturor necesităților privind traficul rutier și pietonal și aduce soluții arhitecturale contemporane, demne de un oraș european.

Realizarea acestei investiții rezolvă o problemă veche, eliminând strangularea traficului care se producea în zona centrală a Blajului, noul pasaj facilitând gestionarea traficului rutier din zonă prin asigurarea legăturii între două intersecții de câte 3 străzi, respectiv zona centrală a municipiului Blaj și cartierul Hula, conexiunile rutiere pe DJ107, pe direcția Târgu Mureș si Alba Iulia, și pe DN14B, pe direcția Mediaș, Sibiu, Alba Iulia și Cluj.

„Podul Minciunilor”, pe lângă semnificația aparte pe care o are pentru comunitatea Blajului, este totodată un proiect complex din punct de vedere tehnic, cu o lungime de 25 m, cu 4 benzi de circulație rutieră, o banda mediană de urgență, 2 benzi pentru circulația pietonală, cu o lățime de 3,5 m și trotuare încălzite.

Pista pentru bicicliști completează investiția, iar faptul că încă din prima zi de când și-a „deschis porțile” – 1 decembrie 2022 – aceasta a fost „invadată” de urmele de roți de bicicletă ale copiilor blăjeni, ne confirmă că prin acest pod s-a contribuit la creșterea viitorului unei generații cu perspective înalte și orizonturi largi. În plus, panourile fonoabsorbante montate de-a lungul pistei de bicicliști diminuează, din punct de vedere tehnic, poluarea fonică, îmbinând prin soluția aleasă buna dispoziție cu elemente din cultura locală.

„Nu am creat doar o construcție, ci am creat o părticică pentru un altfel de viitor al blăjenilor, al oamenilor din zonă și al copiilor lor! Împreună cu administrația locală am oferit modele de atitudini și implicare, am livrat competență și încredere, oferind Blajului noi perspective de dezvoltare și zonei un exemplu de bună practică”, Guido RETTER – CEO RETTER Projectmanagement

Din punct de vedere al realizării investiției, lucrările au fost demarate în primavara acestui an, pe data de 8 aprilie punându-se „piatra de temelie” prin executarea primelor foraje și a piloților lungi de 12 metri cu un diametru de 1.20 metri. Deja la jumătatea lunii iunie execuția a ajuns la 50%, prin montarea celor 22 de grinzi și a predalelor prefabricate, iar în luna septembrie s-a montat portalul arhitectural înalt de peste 22 de metri, modul de asamblare gândit dându-i o notă de impozanță și unicitate.

În noiembrie s-a intrat în linie dreaptă, odată cu montarea elementelor arhitecturale, respectiv copertina pietonală – o structură zveltă, elegantă, care completează designul arhitectural al pasajului. Întreaga structură este pusă în evidență de un iluminat spectaculos de tip RGB, eficient din punct de vedere energetic, programat de ingineri specialiști din țară și din străinatate.

Pe toată durata executării lucrărilor, constructorul RETTER Projectmanagement a acordat o atenție deosebită factorilor de mediu, responsabilitatea socială și angajamentul față de protecția mediului fiind principii foarte importante în activitatea companiei. Înalta tehnică de execuție, know how-ul și echipamentele de ultimă generație cu care s-a lucrat au redus la minim poluarea fonică, raportată la dimensiunile impresionanate ale șantierului, astfel că de multe ori nici nu s-a simțit prezența echipelor de muncitori în șantier.

Întregul ansamblu este însuflețit de redarea împrejurimilor podului „înverzite” la început de iarnă, demonstrând preocuparea constructorului pentru calitate și influența asupra mediului înconjurător.

Astfel, printr-o excelentă organizare și buna coordonare a tuturor celor implicați, „Podul Minciunilor” a fost refăcut din temelii în doar opt luni.

Lucrările sunt de cea mai înaltă calitate și pun în evidență atât abilitățile ingineresti de exceptie ale proiectantului de specialitate, cât și ale personalului de execuție.

„Realizarea acestui proiect investițional a fost o provocare pe care compania RETTER Projectmanagement și-a asumat-o cu succes, demonstrând încă o dată că și în România se poate și nu oricum, ci la cel mai înalt nivel de calitate, la termen și în slujba beneficiarului final, cetățeanul”, Guido RETTER – CEO RETTER Projectmanagement

„Podul Minciunilor” de la Blaj este una dintre cele mai spectaculoase construcții din România, cu un aspect arhitectural modern, care îmbină trecutul și prezentul, respectând patrimoniul construit, existent în zonă.

Este o investiție foarte importantă, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, obligatorie pentru Blaj, care rezolvă dificultățile create de traficul rutier din zonă, o investiție complexă, realizată în timp record, de aproximativ 8 luni, în condițiile în care construcția unui pod la parametrii cei mai înalți, din punct de vedere tehnic și arhitectural, durează, în țara noastră, în medie 2 ani.”, Gheorghe Valentin ROTAR – Primarul Municipiului Blaj