Minivacanța de Sfânta Maria, în siguranță! Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic prin județul Alba

acum 33 de minute

Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic pe drumurile județului Alba. Măsura vine în contextul minivacanței de Sfânta Maria

Județul Alba este în siguranță! Peste 150 de polițiști sunt pregătiți zilnic, să intervină pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta siguranța cetățenilor.

Polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigare a criminalității economice și din alte structuri vor acționa în locurile aglomerate, în zonele turistice, în zona lăcașurilor de cult, în locurile unde se desfășoară manifestări publice, precum și pe principalele artere rutiere ale județului.

Festivalul Roman Apulum 2025

În punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, va fi asigurată prezența activă a polițiștilor rutieri, pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal și pentru restricționarea ori devierea circulației, dacă situația o va impune.

Pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recomandă cetăţenilor:

• Dacă plecaţi de la domiciliu, închideţi şi asiguraţi toate uşile şi geamurile casei, uşa de la balcon, geamul de aerisire de la baie şi nu lăsaţi în casă obiecte de mare valoare sau bani!
• În zonele aglomerate, fiţi atenţi la genți şi buzunare!
• Evitaţi consumul excesiv de alcool şi stările conflictuale!
• Înainte de a pleca la drum, verificați dacă aveți toate documentele necesare și dacă sunt în perioada de valabilitate!
• Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!
• Respectaţi regimul legal de viteză!
O ultimă recomandare! Pentru a nu deveni victime ale hoților, evitați să anunțați pe rețelele de socializare că sunteți plecați în vacanță!

În caz de nevoie, sunați la 112, cu încredere! Colegii noștri sunt pregătiți să intervină în orice moment!

