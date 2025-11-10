Ministrul Sănătății spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent destul de ridicat de oameni care cred”

Alexandru Robobete spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent destul de ridicat de oameni care cred”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică faptul că un număr semnificativ de români cred, în mod eronat, că noua carte electronică de asigurări de sănătate ar presupune microciparea populației.

Întrebat de ce nu sunt integrate cardurile de sănătate în cărțile electronice de identitate, Alexandru Rogobete a explicat că procesul se va face etapizat: „Există și va exista în noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Prima versiune va fi la finalul acestui an disponibilă, dar el funcțional complet și integrat la finalul semestrului I, practic în august anul viitor.”

Potrivit ministrului, autoritățile vor introduce o variantă de tranziție, pentru a evita confuziile și rezistența venită din partea populației.

„De ce nu integrăm din prima cardurile de sănătate în noua carte electronică? Pentru că, așa cum am spus și ieri într-o declarație publică, încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni în România care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipați”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai spus că există încă un segment important al populației care are percepții greșite despre tehnologia medicală: „De care nu putem să nu ținem cont, și sigur că trebuie să venim în sprijinul lor, care cred că medicina se face cu apă, energie și nanoboți.”

„Până depășim aceste elemente de confuzie, noi administrativ trebuie să oferim acces tuturor în sistem”, a declarat ministrul Sănătății.

