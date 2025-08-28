Ministrul Sănătății: Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate
Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate
Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunțat, joi, 28 august 2025, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
„Astăzi (n.a. joi, 28 august 2025), la propunerea Ministerului Sănătății și a CNAS, Guvernul României a aprobat o măsură esențială pentru pacienții oncologici: serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate.
Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional.
Noul cadru legislativ stabilește:
Până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializați, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie.
Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie.
Această etapizare oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane.
Prin noul act normativ:
*se creează un cadru clar și stabil de finanțare;
*pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice;
*se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional.
Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai bună.
Prin această decizie, Ministerul Sănătății transmite un mesaj ferm: pacientul se află în atenția politicilor publice de sănătate.
În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNAS vor lucra împreună cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a noilor măsuri”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.
