Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, un proiect de 55 milioane de euro, va fi finalizat anul viitor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia va fi finalizat anul viitor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat azi că lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia sunt în plină desfășurare și se desfășoară conform planului, cu termen de finalizare anul viitor.

Proiectul, demarat prin PNRR și continuat acum cu finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Sănătate, are o valoare totală de 55 milioane de euro.

Potrivit ministrului, noul corp de clădire va oferi pacienților din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, facilitând accesul la îngrijiri de calitate.

Alexandru Rogobete a precizat că obiectivul Guvernului este ca niciun proiect început în sănătate să nu rămână neterminat, indiferent dacă investiția a fost inițiată prin PNRR sau transferată pe alte linii de finanțare europeană.

„La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a mai spus Alexandru Rogobete, evidențiind importanța proiectului pentru comunitatea locală.

Ministrul a accentuat angajamentul autorităților de a asigura finalizarea tuturor investițiilor în sănătate, astfel încât infrastructura și serviciile medicale să corespundă standardelor europene și nevoilor pacienților.

