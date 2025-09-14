Rămâi conectat

Construcția noului spital din Alba merge înainte: Ion Dumitrel dă asigurări că proiectul e pe drumul cel bun

acum 2 ore

Construcția noului spital din Alba merge înainte: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean, Alba dă asigurări că proiectul e pe drumul cel bun

Construcția noii clădiri de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională din Alba face pași concreți înainte. Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a anunțat că proiectul se află în grafic și că există garanții ferme pentru continuarea finanțării.

„Împreună cu Diana Mârza, managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, am participat astăzi la o întâlnire de lucru organizată la Guvernul României, unde am discutat modalitățile concrete de continuare a unuia dintre cele mai importante proiecte medicale din județul nostru: noua clădire a spitalului care va găzdui secțiile de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională”, a transmis Ion Dumitrel.

Potrivit acestuia, proiectul va fi susținut în continuare prin Programul de Sănătate, cu fonduri europene FEDR și FSE+. „Mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan, miniștrilor Dragoș Pîslaru și Alexandru Rogobete și tuturor celor care sprijină acest demers important pentru Alba.

Lucrările la noua clădire sunt în grafic, iar acest lucru este posibil datorită efortului susținut al echipei de implementare, al constructorilor și al echipei de la SJU Alba Iulia. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și profesionalism!”, a adăugat președintele CJ Alba.

Pentru pacienți, noul spital va însemna acces la servicii medicale moderne, fără drumuri lungi către centre universitare.

„Acest proiect este un real sprijin pentru oamenii județului Alba, însemnând servicii medicale moderne, la standarde europene, fără a mai fi nevoie de transferul pacienților către spitale din Cluj sau Mureș. Este un pas esențial pentru sănătatea oamenilor de aici”, a precizat presedintele CJ Alba.

În încheiere, șeful administrației județene a dat asigurări că infrastructura medicală rămâne o prioritate: „Vom continua să investim în infrastructura de sănătate! E o datorie pe care ne-o asumăm și o vom duce până la capăt”.

