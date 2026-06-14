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Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat: A fost ministru și președinte al Consiliului Județean Brașov

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat: A fost ministru și președinte al Consiliului Județean Brașov

Eugen Tomac, premierul desemnat inițial de Nicușor Dan și-a depus mandatul, astăzi, 14 iunie 2026. Noul premier desemnat este Adrian Veștea, PNL.

,,Domnul Veștea a fost o persoană de succes, atrasă de dezvoltare. A fost miniștru, șef de CJ, a dezvoltat Aeroportul din Brașov. E o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete”, a anunțat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc în această dimineață.

Citește și: VIDEO | Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan a ales o nouă persoană pentru funcția de premier

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat: 

Noul premier desemnat, Adrian Veștea, face parte din Partidului Național Liberal, ocupând în prezent funcția de prim-vicepreședinte în cadrul partidului.

În trecut, noul premier desemnat a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Adrian Veștea a fost și președinte al Consiliului Județean Brașov.

Ce spune Nicușor Dan despre noul premier desemnat Adrian Veștea: 

„Am ales o persoană cu experiență solidă în administrație, care cunoaște problemele concrete ale românilor și are capacitatea de a construi consens. Am încredere că domnul Adrian Veștea va forma un Guvern stabil și eficient.”, a explicat președintele Nicușor Dan.

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