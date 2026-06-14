ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Referent IA – U.M 01585 jud. Alba

Unitatea Militară 01585 județul Alba, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a unui postului vacant de personal civil contractual de execuție de Referent IA/studii medii, pe perioadă nedeterminată, la U.M. 01496 județul Alba

I. Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;

2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

3. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

7. Persoana care doreşte să candideze nu este beneficiară a unei pensii în sistemul public de pensii.

II. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

1. Pregătirea profesională:

– studii de specialitate: minim studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat);

– perfecţionări / specializări: Nu;

– cunoştinţe de operare / programare pe P.C.: tehnologia redactării computerizate a documentelor în WORD, EXCEL, nivel mediu;

– limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu

– alte cunoştinţe: Nu

– conduită morală și disciplinară corespunzătoare lucrului în mediu militar;

– disponibilitatea pentru prezentarea la program în cazul solicitărilor de urgență;

– stare de sănătate: apt;

– pe perioada încadrării postului nu desfășoară alte activități de natură să afecteze atribuțiile funcționale;

2. Experienţă:

• Vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;

• Vechime în specialitatea necesară: minim 6 ani și 6 luni.

3. Starea de sănătate necesară ocupării posturilor: apt pentru muncă.

4. Alte cerinţe:

• Rezistenţă la efort fizic prelungit, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

• Disponibilitatea de a răspunde oricând solicitărilor unităţii militare;

• Nivelul de acces la informaţii clasificate secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

III. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– formular de înscriere conform Anexa 2 din H.G. 1336/2022;

– curriculum vitae – model european;

– certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

– adeverință conform Anexa nr. 3 din H.G. 1336/2022.

– copia actului de identitate/ orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copii ale documentelor de studii;

– copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;

– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

– declarație pe proprie din care să reiese faptul că nu este beneficiară a unei pensii în sistemul public de pensii.

IV. Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de execuție de REFERENT IA/ studii medii, în cadrul microstructurii logistice din U.M. 01496 Vințu de Jos:

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII

1. Depunerea dosarelor de concurs_15.06.2026-03.07.2026, Intervalul orar 08.00 – 14.00

2. Selecţia dosarelor de concurs_ 06.07.2026

3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs_07.07.2026, ora 14.00

4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs_08.07.2026, Intervalul orar 08.00 – 14.00

5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor _09.07.2026-10.07.2027

6. Desfăşurarea primei probe de concurs, proba scrisă_14.07.2026, Intervalul orar 09.00 – 12.00

7. Corectarea şi afişarea rezultatului la proba scrisă_15.07.2026

8. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei scrise_16.07.2026, Intervalul orar 08.00 – 14.00

9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor_17.07.2026

10. Susţinerea probei interviului_21.07.2026, Începând cu orele 10.00

11. Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu_21.07.2026-22.07.2026,,ora 14.00

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului_23.07.2026, Intervalul orar 08.00 – 12.00

13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor_24.07.2026, ora 14.00

14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului_24.07.2026_ora 14.00

V. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de execuție de Referent IA/studii medii:

Bibliografie:

1. Ordinul nr. 2861 din 09 octombrie 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în M.O. 704 din 20 octombrie 2009;

2. Hotarârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 05/09/2005);

3. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006);

4. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006);

5. Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 05.07.2002);

6. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.17 din 04.02.2012, pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale;

Tematica:

1.1. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

2.1. Reguli privind igiena la locul de muncă;

2.2. Norme de igiena pentru unitățile de alimentație publică. Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor;

3.1. Obligațiile lucrătorilor privind apararea împotriva incendiilor;

4.1. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

5.1. Clasificarea informațiilor și accesul la informații clasificate.

5.2. Termene de păstrare a documentelor specifice;

6.1. Contractul individual de muncă

6.2. Timpul de muncă și timpul de odihnă

6.3. Conflictele de muncă

7.1. Dispoziții generale.

7.2. Dispoziții aplicabile personalului civil contractual.

VI. Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului:

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01585 județul Alba, Str. Valea Sebeșului, Nr. 58 localitatea Petrești, judeţul Alba, telefon contact 0258/743.795.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

3. Candidaţii se vor prezenta la locul de organizare şi desfăşurare a concursului, cu cel puţin 30 de minute înainte de ora stabilită pentru fiecare probă de concurs:

4. După îndeplinirea formalităţilor privind accesul în unitate, candidaţii vor fi însoţiţi de personal desemnat din cadrul unităţii către locul de desfăşurare a probelor de concurs;

5. Candidaţii vor avea asupra lor documentele de identificare ( CI, paşaport, orice alt tip de document care să ateste identitatea) şi instrumente de scris şi desenat;

6. Candidaţii care la ora stabilită pentru începerea probelor de concurs nu sunt prezenţi în locul de desfăşurare a acestora, nu vor mai fi primiţi.

MAGAZINER – Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, județul Alba

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, cu sediul în loc. Alba Iulia,str. George Barițiu, nr. 8, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 1 normă de magaziner.

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

• Condiţiile necesare ocupării unui post: sunt cele prevăzute la art. 15 HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

o are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

o cunoaște limba română, scris și vorbit;

o are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

o nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

o nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

• Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

a) disponibilitatea de a lucra in schimburi, 6-14, 8-16, 10-18

b) studii : generale sau medii

c) vechime: cel puțin 5 ani

d) curs de igienă efectuat, valabil

e) să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea

de curățenie.

f) să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie

g) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine

h) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în weekend

2. PROBELE DE CONCURS:

• Probă scrisă

• Interviu

3. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

Conform art. 35 al HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de medicina muncii, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) curs de igienă efectuat, valabil

Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la punctele 2,3, de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

4. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, Alba Iulia, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Alba, în perioada 11.06.2026 – 24.06.2026, între orele 9.00- 12.00

– perioadă depunere dosare la secretariatul şcolii: 11.06.2026 – 24.06.2026, între orele 9.00- 12.00

– selecția dosarelor: până la 25.06.2026

– afişare rezultat selecție dosare: 26.06.2026

– depunere contestații selecție dosare: 26.06.2026, interval orar 10:00-13:00

– afişare rezultat contestații selecție dosare: 26.06.2026

– proba scrisă: 10.07.2026, ora 09:00

– interviu: 10.07.2026, ora 11:30

– afişare rezultat probă scrisă și interviu 10.07.2026, ora 14:00

– depunere contestații probă scrisă: 11.07.2025, interval orar 09:00-11:00

– afişare rezultat după contestații probă scrisă: 12.07.2025, ora 11:00

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de magaziner:

• Legea nr.198/2023,Legea învățământului preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;

• Norme PSI/2000 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea 22/1969 privind angajarea gestionarior, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea buurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

• H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

• Ordinul M.F Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

• Fișa postului pentru magaziner

Medic specialist specialitatea obstetrica-ginecologie – SPITALUL MUNICIPAL SEBES

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, Str. Șurianu nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pentru care se încheie un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023, cu completările și modificările ulterioare, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Obstetrică-Ginecologie în Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Sebeș

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

– Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

– Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea obstetrică-ginecologie.

Nr. crt. Etapă concurs Data / Perioada Ora

1. Depunere dosare de înscriere la concurs 11.06.2026 – 25.06.2026 10:00 -13:00

2. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 25.06.2026 13:00

3. Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin. 30.06.2026

12:00

4. Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 01.07.2026

12:00

5. Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 02.07.2026

12:00

6. Data şi ora probei scrise: 09.07.2026 09:00

7. Data afişării rezultatului probei scrise: 10.07.2026 12:00

8. Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă: 13.07.2026 12:00

9. Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă: 14.07.2026 12:00

10. Data şi ora probei clinice / practice:

15.07.2026 09:00

11. Data afişării rezultatului probei clinice / practice: 16.07.2026 12:00

12. Data afişării rezultatelor finale 16.07.2026 14:00

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Sebeș, Str. Șurianu, Nr. 41, Jud Alba

Telefon: 0258731712

Medic specialist medicina de laborator – SPITALUL MUNICIPAL SEBES

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, Str. Șurianu nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pentru care se încheie un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023, cu completările și modificările ulterioare, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea medicină de laborator

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator analize medicale

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

– Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

– Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de laborator.

Nr. crt. Etapă concurs Data / Perioada Ora

1. Depunere dosare de înscriere la concurs 11.06.2026 – 25.06.2026 10:00 -13:00

2. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 25.06.2026 13:00

3. Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin. 29.06.2026

12:00

4. Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 30.06.2026

12:00

5. Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 01.07.2026

12:00

6. Data şi ora probei scrise: 07.07.2026 09:00

7. Data afişării rezultatului probei scrise: 08.07.2026 12:00

8. Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă: 09.07.2026 12:00

9. Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă: 10.07.2026 12:00

10. Data şi ora probei clinice / practice:

13.07.2026 09:00

11. Data afişării rezultatului probei clinice / practice: 14.07.2026 12:00

12. Data afişării rezultatelor finale 14.07.2026 14:00

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Sebeș, Str. Șurianu, nr. 41, Jud Alba

Telefon: 0258731712

E-mail: [email protected]

Medic specialist medicina de laborator – SPITALUL MUNICIPAL SEBES

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, Str. Șurianu nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, pentru care se încheie un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023, cu completările și modificările ulterioare, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea medicină de laborator

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator analize medicale

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

– Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

– Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de laborator.

Nr. crt. Etapă concurs Data / Perioada Ora

1. Depunere dosare de înscriere la concurs 11.06.2026 – 25.06.2026 10:00 -13:00

2. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 25.06.2026 13:00

3. Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin. 29.06.2026

12:00

4. Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 30.06.2026

12:00

5. Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 01.07.2026

12:00

6. Data şi ora probei scrise: 07.07.2026 09:00

7. Data afişării rezultatului probei scrise: 08.07.2026 12:00

8. Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă: 09.07.2026 12:00

9. Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă: 10.07.2026 12:00

10. Data şi ora probei clinice / practice:

13.07.2026 09:00

11. Data afişării rezultatului probei clinice / practice: 14.07.2026 12:00

12. Data afişării rezultatelor finale 14.07.2026 14:00

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Sebeș, Str. Șurianu, nr. 41, Jud Alba

Telefon: 0258731712

E-mail: [email protected]

Terapeut ocupational, grad debutant – UAT Municipiul Blaj

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 02.07.2026 ora 9:00 proba scrisă şi interviu în data de 07.07.2026 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, terapeut ocupaţional, grad debutant, studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă, funcţie contractuală de execuţie, Centrul de Zi de Asistenţă şi Recuperare, cu Echipa Mobilă de Îngrijire la domiciu pentru Persoane Vârstnice din municipiul Blaj, Compartiment Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– terapeut ocupaţional, grad debutant, perioadă nedeterminată, normă întreagă, funcţie contractuală de execuţie, Centrul de Zi de Asistenţă şi Recuperare, cu Echipa Mobilă de Îngrijire la domiciu pentru Persoane Vârstnice din municipiul Blaj, Compartiment Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, UAT municipiul Blaj, cu durata normală a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor: în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) şi (2) din Lege- Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modif şi compl. ulterioare, a H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Conditii generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

b) Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute în fişa postului)

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale, specializarea terapie ocupaţională.

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul unităţii.

Publicare anunt recrutare în data de 10.06.2026.

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 24.06.2026(inclusiv). Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Maria – Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

CALENDAR CONCURS

afisare rezultat proba scrisa: 02.07.2026, ora 15:00

termen de contestatie proba scrisa: 03.07.2026, ora 15:00

afisare rezultat contestatie: 03.07.2026, ora 15:30

Interviu : 07.07.2026, ora 10:00

afisare rezultat interviu : 07.07.2026, ora 12:00

termen contestatie interviu: 08.07.2026, ora 12:00

afisare rezultat termen contestaţie interviu : 8.07.2026 ora 14:00

validare rezultate finale: 08.07.2026, ora 15:00

Medic specialist medicină internă – Spitalul Municipal Blaj

-1 (un) post de medic specialist în specialitatea medicină internă, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului medicină internă din Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea medicină internă

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea medicină internă și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Compartimentul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist medicină internă:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 10.06.2026

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 02.07.2026 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 06.07.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 06.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 07.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 09.07.2026 Ora 15,00

Data probei scrise 13.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 13.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 14.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 16.07.2026 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 20.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 20.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 21.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 23.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 24.07.2027 Ora 15,00

Muzeograf – CENTRUL CULTURAL PALATUL PRINCIPILOR

Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi unice vacante, funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 01 iulie 2026, ora 10:00, proba scrisă și ora 13:30 proba practică după cum urmează:

1 Post de Muzeograf, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad profesional II – COR 262103, în cadrul Compartimentului patrimoniu muzeal, evidență-conservare

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (minim 180 credite) în domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte:

a) ramura de știință (RSI): Istorie;

b) ramura de știință (RSI): Studii culturale;

c) ramura de știință (RSI): Arte, domeniul de licență (DL): Arte vizuale.

Vechimea în specialitatea studiilor necesară: Minim 6 luni;

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu;

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de muzeograf, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Condiții de desfășurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 23 iunie 2026, ora 14:30, la Compartimentul Management, Operațiuni, et. 1, din cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr.4, județ Alba.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe site-ul palatulprincipilor.ro la Secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea “admis” sau “respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 01 iulie 2026, ora 10:00, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județ Alba.

Concursul (proba practică) se va desfășura în data de 01 iulie 2026, ora 13:30, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județ Alba.

Data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu rezultatele probei scrise, respectiv probei practice și se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv probei practice.

Infirmiera – PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Primaria comunei Bucium, cu sediul în com.Bucium, sat.Bucium, nr.25, jud.Alba , organizează în data 01.07.2026, la sediul său, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă , 40 ore/săptămână, a postului vacant contractual de infirmiera, din cadrul Locuintei maxim protejata pentru pentru persoane adulte cu dizabilitati Bucium.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul contractual vacant de infirmiera sunt urmatoarele:

o absolvent studii medii (adeverinta /diploma/ diploma de bacalaureat);

o curs infirmiera(diploma absolvire/ adeverinta/dovada inscriere curs cu angajarea obligatiei de prezentare a diplomei in termen de 6 luni, daca va fi admis, sub sanctiunea desfacerii contractului de munca in caz de neprezentare a diplomei in acest termen) ;

o disponibilitate program flexibil;

o vechime in munca minim 5 ani.

Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Bucium, sat.Bucium, nr.25, sala de sedinte

Concursul pentru ocupare a postului de infirmiera, va consta în 3 etape succesive, după cum urmează

a) selecția dosarelor de înscriere, care se face la sediul primariei –în 24.06.2026

cu afișare rezultat în 24.06.2026 la ora 15,00;

b) proba scrisa se va susține la sediul primariei, la sala de ședinţe, în data de 01.07.2026 ora 11,00

c) proba interviu,se va susține la sediul primariei, la sala de ședințe, în data de 10.07.2026 începând cu ora 10,00 ;

CALENDARUL DE DESFǍȘURARE A CONCURSULUI -POST INFIRMIERA

Nr.crt. Activități Data si ora

1 Publicare anunț 09.06.2026

2 Depunere dosare candidați 23.06.2026

3 Selecție dosare 24.06.2026

4 Afișare rezultate selecție dosare 24.06.2026 ora 16:00

5 Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 25.06.2026,ora 16:00

6 Solutionare și afișarea rezultatului contestațiilor 26.06.2026,ora 14:00

7 Susținere probă scrisă- 01.07.2026, ora 11:00

8 Afișare rezultat probă scrisă 01.07.2026,ora 16:00

9 Depunere contestații privind rezultatele probei scrise 02.07.2026, ora 16:00

10 Soluționare şi afișarea rezultatului contestațiilor 03.07.2026,ora 14:00

11 Susținere probă interviu 10.07.2026 ora 10

12 Afișare rezultat probă interviu 10.07.2026 ora 14.00

13 Depunere contestații privind rezultatele probei interviu 13.07.2026 ,ora 16:00

14 Soluționare si afișarea rezultatului contestațiilor 14.07.2026 ora 16.00

15 Afișare rezultat final 14.07.2026,ora 16:00

Administrator pentru patrimoniu – Centrul Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia

Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi unice vacante, funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 01 iulie 2026, ora 10:00, proba scrisă și ora 13:30 proba practică după cum urmează:

1 Post de Administrator pentru patrimoniu, pe perioadă nedeterminată, studii M, treaptă profesională I – COR 515104, în cadrul Compartimentului Management, Operațiuni

Condiții specifice de participare:

Studii medii;

Vechimea în specialitatea studiilor necesară: Nu e cazul;

Concursul va consta într-o probă practică și o probă interviu;

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de administrator pentru patrimoniu, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Condiții de desfășurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 23 iunie 2026, ora 14:30, la Compartimentul Management, Operațiuni, et. 1, din cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr.4, județ Alba.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe site-ul palatulprincipilor.ro la Secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea “admis” sau “respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 01 iulie 2026, ora 10:00, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județ Alba.

Concursul (proba practică) se va desfășura în data de 01 iulie 2026, ora 13:30, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județ Alba.

Data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu rezultatele probei scrise, respectiv probei practice și se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv probei practice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI