Ministrul Sănătății a anunțat lansarea primului mecanism public de finanțare a tratamentelor stomatologice în spitalele de stat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea primului mecanism public de finanțare a tratamentelor stomatologice în spitalele de stat. Astfel, programul AP-STOMA se află în transparență decizională.

Noul program al Ministerului Sănătății o să permită dezvoltarea serviciilor de stomatologie în sistemul public, inclusiv intervenții complexe și sub anestezie generală, pentru copii și adulți.

,,V-am consultat și majoritatea dintre voi ați spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice.

În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Avem chiar și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții. Ce a lipsit până acum? O viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

M-am consultat cu specialiștii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății am livrat o soluție concretă.

Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.

AP-STOMA, noul mecanism public pentru stomatologie

AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe.

Prin AP-STOMA se pot finanța:

– medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală

– analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

– echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

– consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare

– service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare

Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el.

Așa construim politici publice reale:

ascultând oamenii,

consultând specialiștii și livrând soluții concrete.

Încrederea se construiește prin fapte. Încrederea ne face bine”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

