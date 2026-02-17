Actualitate

Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieşi de sub protecţia statului

Bogdan Ilea

acum 34 de minute

Persoanele care au obținut în mod fraudulos certificate de încadrare în grad de handicap ar putea rămâne fără drepturile sociale și se pot alege cu dosare penale.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul Muncii, Familiei, Florin Manole, care a precizat că urmează verificări ample la nivel național.

„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului. Acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a scris ministrul, marţi, 17 februarie, pe pagina sa de Facebook.

Datele prezentate de Ministerul Muncii arată amploarea verificărilor efectuate după introducerea noilor criterii:

  • 27.658 persoane reevaluate între 6 noiembrie și 31 decembrie 2025
  • 14.944 persoane — grad de handicap menținut
  • 5.484 persoane — grad inferior de handicap
  • 4.036 persoane — grad superior de handicap
  • 3.194 persoane — neîncadrare în grad de handicap

Rezultatele indică faptul că mii de dosare au fost modificate sau anulate.

