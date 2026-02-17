Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieşi de sub protecţia statului
Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieşi de sub protecţia statului
Persoanele care au obținut în mod fraudulos certificate de încadrare în grad de handicap ar putea rămâne fără drepturile sociale și se pot alege cu dosare penale.
Anunțul a fost făcut marți de ministrul Muncii, Familiei, Florin Manole, care a precizat că urmează verificări ample la nivel național.
„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului. Acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a scris ministrul, marţi, 17 februarie, pe pagina sa de Facebook.
Datele prezentate de Ministerul Muncii arată amploarea verificărilor efectuate după introducerea noilor criterii:
- 27.658 persoane reevaluate între 6 noiembrie și 31 decembrie 2025
- 14.944 persoane — grad de handicap menținut
- 5.484 persoane — grad inferior de handicap
- 4.036 persoane — grad superior de handicap
- 3.194 persoane — neîncadrare în grad de handicap
Rezultatele indică faptul că mii de dosare au fost modificate sau anulate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 un ministru să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii” Măsuri legislative pentru a apăra personalul medical de agresori ar putea să fie luate în următoarea perioadă după ce Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a […]
VIDEO | Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant
Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant În zona înaltă a județului Argeș au căzut ninsori consistente marți, 17 februarie 2026. În consecință, drumarii au intervenit în forță pe Transfăgărășan. „Ninge în zona înaltă a județului Argeș. Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN7C – Transfagarasan, […]
16-18 februarie 2026 | Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu
Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu Riscul de avalanșă este de gradul 3 (însemnat) din 5 în Munții Parâng-Șureanu, potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 16 februarie 2026 (ora 20.00) – 18 februarie 2026 (ora 20.00). La peste 1800 m: În partea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieşi de sub protecţia statului
Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care...
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 un ministru să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună...
Știrea Zilei
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante Criza transportului...
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de...
Curier Județean
La Alba Iulia, mașinile care nu sunt electrice sau plug-in hybrid și sunt staționate sau oprite în stațiile de încărcare electrică ar urma să fie ridicate de Poliția Locală: Modificări de regulament, în consultare publică
La Alba Iulia, mașinile care nu sunt electrice sau plug-in hybrid și sunt staționate sau oprite în stațiile de încărcare...
FOTO | Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”
Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor...
Politică Administrație
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...