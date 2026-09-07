Ministrul Mihai Dimian, mesaj către elevi la începerea anului școlar 2026-2027: „Bucurați-vă de educație!”

Ministrul interimar al Educației a transmis în dimineața zilei de luni, 7 septembrie 2026, un mesaj către elevi, cu ocazia începerii anului școlar 2026-2027.

„Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați fi preferat să dormiți mai mult în această dimineață, că vă întrebați la ce vă folosește această școală.

Cu toate acestea, încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală.

Indiferent de locul în care v-ați născut, indiferent de cât de mulți sau de puțini bani au părinții voștri, indiferent de etnia voastră, educația vă oferă tuturor o șansă”, se arată în partea introductivă a mesajului.

„Nu porniți cu toți din același punct. Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge.

Vă spun acest lucru și din propria experiență. Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii. În același timp, am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii.

De aceea, vă repet: locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina.

Însă totul pornește de la a înțelege un lucru simplu: locul vostru este la școală! În fiecare zi!

Nu va fi un drum ușor. Va fi dificil uneori să înțelegeți anumite concepte, să rețineți anumite cunoștințe, să rezolvați anumite teme. Uneori veți face greșeli și veți fi criticați aspru pentru ele. Alteori veți înregistra un succes și vi se va părea că nimeni nu vă apreciază reușita și efortul depus. Însă nu trebuie renunțați atunci când este greu. Nu există niciun motiv și nicio scuză pentru a renunța la educație.

Aveți un potențial extraordinar și aveți datoria de a-l descoperi și a-l pune în valoare. Acum aveți în fața voastră o foaie albă pe care vă puteți scrie singuri viitorul. Poate că unii dintre voi veți ajunge medici, profesori, ingineri. Poate că alții veți ajunge antreprenori de succes sau tehnicieni foarte buni. Poate că unii dintre voi veți ajunge la București, la Paris, sau la Washington. Poate că alții veți alege să rămâneți unde vă aflați acum și să dezvoltați ceva important pentru comunitatea voastră.

Toate aceste drumuri sunt la fel de valoroase. Important este să aveți libertatea de a alege și de a fi fericiți. Iar această libertate se câștigă prin educație.

Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă.

Iar în final, dragi elevi, mai am un îndemn pentru voi. Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite. Și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre.

Vă mulțumesc și vă doresc tuturor un an școlar minunat”, se mai spune în mesajul către elevi al ministrului interimar al Educației, Mihai Dimian.

„Dragi părinți și bunici, mă adresez acum dumneavoastră cu o rugăminte la fel de simplă: trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi!

Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reușiti să le oferiți copiilor ceea ce vă doriți, puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat. Spuneți-le că școala este importantă. Spuneți-le să-și respecte profesorii.

Dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc că ați ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate: destinul acestor copii. Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să își poată realiza potențialul imens pe care îl au. O școală în care fiecare copil este respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de locul din care provine, de familia sa sau de etnia sa”, a mai spus ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, într-o postare publicată în mediul online.

foto: arhivă

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