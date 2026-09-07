Un nou an școlar începe în România: Ce îi așteaptă pe elevi, profesori și părinți în anul de învățământ 2026–2027

Școlile își redeschid porțile luni, 7 septembrie 2026. Anul școlar 2026–2027 aduce 36 de săptămâni de cursuri, noi repere pentru examenele naționale și o nouă etapă în reforma curriculumului liceal. În același timp, sistemul de educație intră în noul an cu dezbateri privind bursele, finanțarea și condițiile de muncă ale profesorilor.

Clopoțelul sună din nou în școlile din România. Aproape toate unitățile de învățământ preuniversitar încep luni, 7 septembrie 2026, un an școlar care se va încheia pe 18 iunie 2027. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, anul are 36 de săptămâni de cursuri, organizate în cinci intervale, separate de vacanțe.

Pentru clasele terminale, calendarul este diferit. Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 11 iunie 2027, în timp ce pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă ultima zi de cursuri este 4 iunie. În învățământul liceal tehnologic și profesional, cu excepțiile prevăzute de ordin, anul școlar se prelungește până la 25 iunie 2027.

Cinci intervale de cursuri și o vacanță mobilă

Primul interval de cursuri este programat între 7 septembrie și 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie.

Al doilea interval se desfășoară între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

După revenirea la școală, elevii vor avea cursuri începând cu 11 ianuarie 2027. Una dintre particularitățile noului calendar este vacanța mobilă din februarie–martie, stabilită de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, în urma consultării școlilor, părinților și elevilor.

Vacanța va avea o săptămână și va fi stabilită în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de decizia fiecărui județ.

Vacanța de primăvară este prevăzută între 24 aprilie și 4 mai, iar vacanța de vară începe oficial pe 19 iunie 2027.

Și în acest an, școlile vor organiza programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, fiecare pe durata a cinci zile consecutive. Cele două programe trebuie planificate în intervale diferite de cursuri, până la 23 aprilie 2027.

Pentru elevii de gimnaziu și liceu urmează un an cu miză mare

Pentru elevii din clasele terminale, noul an școlar este și unul al pregătirii pentru examene.

Ministerul Educației a pus deja în consultare publică proiectele privind organizarea Evaluării Naționale 2027 și a examenului național de Bacalaureat 2027. Potrivit planificării anunțate de minister, simulările examenelor naționale sunt avute în vedere pentru luna martie, iar probele examenelor propriu-zise vor urma după încheierea cursurilor. Calendarele definitive urmează să fie aprobate prin acte distincte.

Pentru clasa a VIII-a, încheierea cursurilor la 11 iunie permite desfășurarea examenului de Evaluare Națională imediat după finalul anului școlar. Pentru absolvenții de liceu, cursurile se încheie mai devreme, pe 4 iunie, tocmai pentru a permite desfășurarea etapelor de Bacalaureat.

Liceul intră într-o etapă de schimbare curriculară

Anul școlar 2026–2027 se desfășoară și pe fondul procesului de modernizare a curriculumului liceal.

Ministerul Educației a derulat începând din 2025 consultări și revizuiri ale programelor școlare pentru disciplinele din planurile-cadru de liceu. Printre documentele aflate în lucru se numără și programele pentru Limba și literatura română, iar ministerul a publicat variante actualizate în urma observațiilor primite în procesul de transparență.

Pentru elevi, schimbările înseamnă că transformarea liceului nu se rezumă la modificarea numărului de ore, ci vizează și conținuturile și competențele urmărite în procesul de învățare.

Bursele rămân unul dintre punctele sensibile

Unul dintre subiectele urmărite de părinți și elevi este politica de acordare a burselor.

Metodologia aprobată în 2025 a stabilit că bursele de merit sunt acordate primilor 15% dintre elevii unei clase care îndeplinesc criteriul de performanță, cu includerea celor aflați la egalitate cu ultimul beneficiar. Pentru anul școlar anterior, cuantumul anunțat de minister a fost de 450 de lei pe lună pentru bursa de merit și de 300 de lei pentru bursele sociale și tehnologice.

Pentru 2026–2027, însă, regimul burselor sociale a intrat din nou în discuție. Ministrul Educației, Mihai Dimian, declara la sfârșitul lunii august că sunt analizate atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar al acestor burse. Prin urmare, în această zonă trebuie făcută distincția între regulile deja aprobate și eventualele modificări aflate în dezbatere.

Profesorii intră în noul an cu propriile probleme

În paralel cu schimbările pentru elevi, începutul de an readuce în prim-plan problemele personalului didactic: salarizarea, deficitul de cadre, ocuparea posturilor și formarea profesională.

Platforma oficială de titularizare arată că și în 2026 procesul de ocupare a posturilor didactice a continuat la nivel național, cu liste și rapoarte publicate pentru județe.

În plus, tema primei de carieră didactică a generat în această vară controverse privind termenele de utilizare a sumelor. Subiectul a fost ridicat public inclusiv în Parlament, pe fondul întârzierilor administrative reclamate de cadrele didactice.

Ce trebuie să știe părinții la început de an

Pentru familii, începutul anului școlar înseamnă, dincolo de festivitățile de deschidere, verificarea unor aspecte practice: orarul, transportul, rechizitele, programul „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, precum și eventualele proceduri interne privind bursele.

Pentru părinții copiilor de vârstă preșcolară, Ministerul Educației a publicat și ghidul de întrebări și răspunsuri privind înscrierea și reînscrierea în învățământul antepreșcolar și preșcolar pentru anul 2026–2027.

foto – Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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