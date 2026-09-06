Dosar de evaziune cu fapte vechi de 15 ani, închis de Tribunalul Alba pe motiv de prescripție a infracțiunilor. Cei doi inculpați, obligați să plătească ANAF prejudiciul și penalitățile în valoare de milioane de lei

Justiția a pus capăt, pe 30 iulie 2026, unui proces de evaziune fiscală care se judeca de peste trei ani, dispunând încetarea procesului penal față de ambii inculpați ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Cauza viza fapte comise între 2009 și 2014, documentate printr-un rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba emis abia în septembrie 2023.

Cei doi inculpați, Liviu A. – administratorul de drept al unei societăți comerciale și Dragoș F., trimis în judecată pentru complicitate, erau acuzați că, în perioada 22 octombrie 2009 – 17 septembrie 2014, au recurs la un mecanism de diminuare artificială a obligațiilor fiscale ale firmei conduse de Liviu A. (din Slatina, Olt), Vilcomex Proiect SRL.

Potrivit anchetei, în contabilitatea societății au fost înregistrate 231 de facturi fictive, însumând 3.430.661 de lei, din care baza impozabilă era de 2.780.192,19 lei, cu TVA aferent de 650.468,81 lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 1.095.299 de lei, din care 444.830,75 lei impozit pe profit și 650.468,81 lei TVA.

Mecanismul descris în hotărâre presupunea controlul, prin intermediul lui Dragoș F., al mai multor societăți, folosite exclusiv pentru emiterea de facturi fictive de prestări servicii către firma lui Liviu A. Fiecare dintre aceste societăți avea un administrator formal, în timp ce deciziile reale erau luate de bărbatul din Alba Iulia, care se ocupa și de procurarea documentelor fiscale necesare, precum și de transmiterea instrucțiunilor către angajații firmei principale pentru completarea și înregistrarea facturilor în contabilitate.

Potrivit probelor administrate, sumele scoase artificial din firmă erau ridicate în numerar sau transferate prin conturi bancare interpuse, o parte fiind reinvestită chiar în construcția unei săli de fitness aparținând societății. Instanța a reținut că decizia de a folosi una dintre societățile-paravan pentru diminuarea bazei impozabile a fost una comună a celor doi inculpați, luată în urma unei întâlniri în care s-ar fi discutat despre nivelul ridicat al sumelor pe care firma trebuia să le achite statului.

Tribunalul a respins argumentele de achitare, reținând că probele confirmă existența elementelor constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală. Instanța a înlăturat și apărarea potrivit căreia politica fiscală a statului ar fi fost „deficitară” și ar fi „încurajat” astfel de practici, subliniind că legea sancționează evidențierea de cheltuieli fără operațiuni reale, indiferent de contextul fiscal general. Cu toate acestea, magistrații au constatat că termenul de prescripție a răspunderii penale s-a împlinit deja în cursul anului 2024. Drept urmare, instanța a dispus încetarea procesului penal față de ambii inculpați.

Tribunalul a admis, însă, acțiunea civilă formulată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, obligând pe cei doi, în solidar cu societatea comercială, la plata sumei de 1.095.299 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, plus dobânzile aferente calculate de la 17 septembrie 2014 și până la achitarea integrală.

Un calcul estimativ al dobânzilor și penalităților indică o sumă de peste 2 milioane de lei. Fiecare dintre cei doi trebuie să plătească și cheltuieli de judecată de 44.000 de lei. Hotărârea a fost contestată de toate părțile implicate în proces.

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