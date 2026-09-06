Video | Pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba. Construcția actuală va fi demolată. Primar: ,,O lățime de peste 10 metri, cu două benzi și lungime de 30 de metri”

Pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba. Construcția actuală va fi demolată. Primar: ,,O lățime de peste 10 metri, cu două benzi și lungime de 30 de metri”

Un podeț provizoriu, ajuns într-o stare tehnică nesatisfăcătoare și considerat un risc pentru circulație, urmează să fie demolat și înlocuit cu un pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba.

Mai exact, construcția urmează să fie realizată în localitatea Colibi, comuna Ohaba, unde, la solicitarea administrației locale, Consiliul Județean Alba va construi noul pod:

„Un pod cu o lățime de peste 10 metri, cu două benzi, o bandă pe sens. Lungimea este de peste 30 de metri”, a explicat primarul comunei Ohaba, Adrian Mihălțan.

Un pod benefic pentru locuitorii comunei Ohaba și nu numai

Edilul a continuat prin a spune că noul pod va fi benefic atât pentru locuitorii comunei Ohaba, cât și pentru conducătorii auto care tranzitează zona Mihalț-Teiuș.

„Un pod benefic pentru locuitorii comunei Ohaba și nu numai. Locuitorii din Roșia de Secaș vor beneficia, de exemplu. Va crea și o legătură foarte bună cu zona de autostradă, zona Teiuș-Mihalț. Este o zonă foarte bună de legătură, o lucrare foarte benefică”, a mai spus primarul.

Adrian Mihălțan a afirmat că, pe actuala construcție, au început să existe dificultăți pentru șoferi, mai ales pentru cei care conduc vehicule cu tonaj mare:

„La noi este o zonă unde este foarte multă agricultură, se recoltează cereale și cerealele trebuie duse pe drumuri moderne”, a mai precizat acesta.

Mai mult decât atât, actualul pod este prea îngust, iar în perioadele cu ploi torențiale, topirea zăpezii sau acumularea vegetației, zona a fost afectată de probleme.

Administrația locală estimează că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2026.

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