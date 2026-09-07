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Datoria României a explodat de șase ori în 10 ani. Economist: „Nu putem continua la nesfârșit să plătim dobânzi ridicate fără ca presiunea asupra finanțelor publice să crească semnificativ”

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

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Datoria României a explodat de șase ori în 10 ani. Economist: „Nu putem continua la nesfârșit să plătim dobânzi ridicate fără ca presiunea asupra finanțelor publice să crească semnificativ”

„Sumele plătite anual de România pentru dobânzi sunt, potrivit acestei comparații, mai mari decât bugetele Ministerului Educației și Ministerului Sănătății luate împreună. Datoria României a explodat de șase ori în 10 ani”, afirmă economistul Radu Georgescu.

„În acest moment, România plătește dobânzi la niveluri de aproximativ 7% pe an. La o datorie de 1.200 de miliarde de lei, o dobândă de 7% ar însemna, în termeni matematici, aproximativ 84 de miliarde de lei anual.

România nu poate continua la nesfârșit să plătească dobânzi ridicate fără ca presiunea asupra finanțelor publice să crească semnificativ”, atrage atenția economistul.

„Problema datoriei poate fi abordată, în esență, prin două mecanisme despre care se discută în astfel de situații: deflația sau inflația.

Metoda 1: Deflația puternică

Deflația înseamnă scăderea generalizată a prețurilor.

O deflație puternică ar putea fi asociată și cu scăderea dobânzilor, însă apariția ei la scară largă este dificil de imaginat în actualul context economic.

În mod obișnuit, o deflație severă este asociată cu perioade de criză economică și financiară. Un exemplu este criza financiară globală din 2008, când economia mondială a trecut printr-un șoc major.

Metoda 2: Inflația foarte ridicată

Cealaltă variantă este deprecierea accelerată a banilor.

Atunci când inflația este foarte ridicată, valoarea reală a datoriilor exprimate în moneda națională poate fi erodată în timp. Datoria nu dispare, dar povara ei reală poate scădea.

Această situație poate fi asociată cu ceea ce economiștii numesc represiune financiară – politici prin care statul menține costurile reale ale finanțării la niveluri reduse, în timp ce inflația erodează valoarea reală a datoriei.

Există precedente istorice. Statele Unite au redus semnificativ povara reală a datoriei în perioada de după Al Doilea Război Mondial, într-un context caracterizat de creștere economică, inflație și dobânzi menținute la niveluri relativ scăzute. Fenomene de acest tip au fost observate și în anii 1970.

Nu este, prin urmare, doar o ipoteză teoretică.

Pe planeta Pământ se întâmplă lucruri care nu au mai fost văzute în ultimii 20 de ani.

Iar evoluțiile economice, fiscale și financiare din perioada următoare ar putea duce la evenimente care nu au mai fost întâlnite în ultimii 100 de ani”, spune Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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