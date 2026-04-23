Ministrul Mediului: ,,Distrugerea sau tăierea arborilor, chiar şi din proprietate privată, infracţiune, dacă sunt distruse spaţii verzi mai mari de un hectar”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că a trimis spre avizare un proiect de ordonanță de urgență prin care tăierea arborilor, inclusiv de pe proprietăți private, va fi considerată infracțiune dacă afectează spații verzi cu o suprafață mai mare de un hectar.

,,Am trimis la avizare la celelalte ministere proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar şi din intravilan, chiar şi din proprietate privată, infracţiune, dacă sunt distruse spaţii verzi mai mari de un hectar”, anunţă, miercuri, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, ”ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă şi în alte parcuri, să fie sancţionat cu închisoarea”.

,,Oraşele noastre şi-aşa au prea puţine spaţii verzi. Haideţi să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare”, avertizează ministrul Mediului.

În noiembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţa că a publicat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care modifică art. 140 alin. (1) din Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.

,,Nu putem vorbi despre oraşe sănătoase atâta timp cât legislaţia permite, prin omisiune, distrugerea arborilor din parcuri şi spaţii verzi. În situaţii precum cele din IOR, instituţiile s-au lovit de limitele legii în vigoare. Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală. Oraşele au nevoie de protecţie reală, nu doar declarativă”, a declarat atunci ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Concediu medical 2026 | CNAS: „Putem să controlăm şi decizia medicală în cazul concediilor de boală”

Concediu medical 2026 | CNAS: „Putem să controlăm şi decizia medicală în cazul concediilor de boală" Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va putea controla şi decizia medicală în cazul concediilor de boală, depăşindu-se limitele verificărilor administrative care se efectuau până în prezent, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026 preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

acum 5 ore

Legendele Sfântului Gheorghe. Cum l-a înfrânt pe balaur şi de ce nu este bine să dormim în această zi Sfântul Gheorghe 23 aprilie. Sfântul Gheorghe este sărbătorit de credincioşi în fiecare an, pe 23 aprilie. Această sărbătoare este considerată ca vestind începutul verii pastorale. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în […]

23 aprilie 2026

Cui îi spunem „La mulți ani!" Nume derivate care se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe: Nume care se serbează în ziua Sfântului Mare Mucenic, purtătorul de biruință Credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe în data de 23 aprilie. Aproape un milion de români își serbează onomastica, dintre care peste 730.000 sunt bărbați, iar peste […]

