Ministrul Mediului: ,,Distrugerea sau tăierea arborilor, chiar şi din proprietate privată, infracţiune, dacă sunt distruse spaţii verzi mai mari de un hectar”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că a trimis spre avizare un proiect de ordonanță de urgență prin care tăierea arborilor, inclusiv de pe proprietăți private, va fi considerată infracțiune dacă afectează spații verzi cu o suprafață mai mare de un hectar.

,,Am trimis la avizare la celelalte ministere proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar şi din intravilan, chiar şi din proprietate privată, infracţiune, dacă sunt distruse spaţii verzi mai mari de un hectar”, anunţă, miercuri, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, ”ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă şi în alte parcuri, să fie sancţionat cu închisoarea”.

,,Oraşele noastre şi-aşa au prea puţine spaţii verzi. Haideţi să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare”, avertizează ministrul Mediului.

În noiembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţa că a publicat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care modifică art. 140 alin. (1) din Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.

,,Nu putem vorbi despre oraşe sănătoase atâta timp cât legislaţia permite, prin omisiune, distrugerea arborilor din parcuri şi spaţii verzi. În situaţii precum cele din IOR, instituţiile s-au lovit de limitele legii în vigoare. Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală. Oraşele au nevoie de protecţie reală, nu doar declarativă”, a declarat atunci ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

