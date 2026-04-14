Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: „Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR”
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, în seara zilei de luni, 13 aprilie 2026 că Parchetul European investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR.
„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o”, a scris Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook.
Ministrul și exprimat speranţa că ancheta se va derula rapid: ”Sper ca ancheta să se desfăşoare cât mai rapid şi, dacă se dovedeşte că legea a fost încălcată, toţi vinovaţii să plătească”.
În 8 decembrie 2025, Dragoş Pîslaru anunţa că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”.
Ministrul afirma şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei.
„Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile – între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explica Dragoș Pîslaru.
În total, au fost 74 de achiziţii derulate individual de către 40 de judeţe, între care și Alba.
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţa, în luna august 2025, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce publicaţia Reporter de Iaşi a scris că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional.
La secţiunea „anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figura cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţineau jurnaliştii.
„Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei.
Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arăta în ancheta Reporter de Iaşi.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie
