Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate

Consiliul Județean Alba a achiziționat alte 13 microbuze electrice de 16+1 locuri destinate transportului elevilor din județ. Costurile totale sunt de aproximativ 11,5 milioane de lei, fără TVA.

Rezultă că prețul unui asemenea microbuz este de peste un milion de lei, cu TVA inclus, respectiv circa 211.000 de euro.

La solicitarea ziarulunirea.ro, reprezentanții Consiliului Județean Alba au precizat că microbuzele vor fi livrate până în 5 septembrie 2025.

„UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, in calitate de beneficiar al finanțării. implementează proiectul cu titlul „MICROBUZE PRIETENOASE CU MEDIUL PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA”, finanțat în baza contractului încheiat cu ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, prin Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității acrului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării microbuzelor mai puțin poluante în transportul elevilor.

UAT Județul Alba a achiziționat un număr de 13 bucăți MICROBUZE ELECTRICE, 16+1 locuri.

Prețul convenit prin contract este de 11.527.399.00 lei la care se adaugă TVA, conform prevederilor legale

Microbuzele vor fi livrate, potrivit declarațiilor asumate de furnizor, până în data de 5 septembrie 2025, ulterior urmând a se efectua recepția acestora”, se arată în răspunsul Consiliului Județean Alba.

Anterior Consiliul Județean Alba a achiziționat alte 26 de microbuze electrice pentru elevi, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Este vorba de 24 de microbuze de 16+1 locuri și 2 microbuze de 8+1 locuri.

Valoarea unui microbuz electric cu 16+1 locuri a fost de 1.090.000 lei, fără TVA.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI