Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian: „Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență, răbdare și continuitate”

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat demararea unui amplu proces de digitalizare a educației și cercetării din României.

„În ultimele săptămâni am avut ocazia să cunosc mai bine mecanismele interne ale Ministerului Educației și Cercetării. Am găsit multe aspecte care trebuie modernizate și un grad de digitalizare mult mai redus decât m-aș fi așteptat. Deși cu anumite limitări, platforma digitală utilizată pentru organizarea și evaluarea examenelor naționale reprezintă o excepție. Mai mult decât atât, în spatele ei, am descoperit mulți oameni faini, informaticieni și ingineri de sistem, despre care se vorbește prea puțin, dar care contribuie esențial la acest proces. Le adresez mulțumiri speciale informaticienilor și inginerilor de sistem din învățământul preuniversitar. Profesionalismul și disponibilitatea dumnealor au făcut posibilă funcționarea unor sisteme informatice esențiale și au contribuit și la implementarea evaluării digitale a examenelor naționale”, a transmis Mihai Dimian.

El a prezentat și principalele direcții ale procesului de digitalizare. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării a pus bazele unui parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va permite utilizarea infrastructurii Cloudului Guvernamental.

Totodată, ministerul se află în etapa de contractare a proiectului „Sistem integrat de management al informațiilor în educație”, cu o valoare de aproximativ 473 de milioane de lei. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, iar semnarea contractului este estimată pentru această lună.

Ministrul a mai anunțat că au fost finalizate toate cele 60 de proiecte de digitalizare a universităților, investiții care însumează peste un miliard de lei și care au permis îndeplinirea țintei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru acest domeniu.

În același timp, Mihai Dimian a salutat adoptarea de către Parlament a Legii privind digitalizarea și eficientizarea activităților din cercetare, dezvoltare și inovare.

„Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență, răbdare și continuitate. Iar dacă vom reuși împreună, atunci nu vom mai vorbi despre o reformă, ci despre intrarea în firesc: o educație și o cercetare în care tehnologia lucrează discret și eficient în sprijinul elevilor, studenților, personalului didactic, de cercetare și administrativ”. a încheiat Mihai Dimian.

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