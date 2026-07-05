Tot mai puțini pasageri pe trenurile din România. Numărul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026. Date INS
Tot mai puțini pasageri pe trenurile din România. Numărul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026. Date INS
Numărul pasagerilor care au călătorit cu trenul în România a scăzut în primul trimestru din 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), transportul feroviar a fost utilizat de 14,679 milioane de persoane, cu 8,8% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus în primele trei luni cu 9,3%. Din totalul pasagerilor, 14,625 milioane pasageri au circulat pe plan naţional, iar 54.000, internaţional.
În ceea ce priveşte transportul feroviar de mărfuri, volumul a înregistrat scădere cu 0,7% faţă de trimestrul I din 2025, ca urmare a evoluţiei negative din transportul naţional. Au fost transportate 8,973 milioane tone mărfuri, din care 78,3% în transport naţional.
Parcursul tarifar al mărfurilor a înregistrat un avans de 2,3%, transportul internaţional consemnând cea mai însemnată creştere, respectiv de 16,4%.
Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (26,2%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (18,7%).
În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, 37% din total a fost reprezentat de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol şi 11,2% mărfuri neidentificabile: mărfuri care, din anumite motive, nu pot fi identificate şi care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupe.
Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar, care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu trimestrul I 2025, au fost: viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) – creştere cu 35,3%; vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) – creştere cu 33,3%; parcursul locomotivelor – creştere cu 17,3%; timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) – creştere cu 14,9%; parcursul automotoarelor – creştere cu 8,1%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) – creştere cu 3%; greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) – creştere cu 1,8%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) – creştere cu 1,3% etc.
Evoluţii negative faţă de primele trei luni din 2025 au fost înregistrate la următorii indicatori: vagoane încărcate pe reţeaua CFR (mii vagoane) – scădere cu 12,4%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) – scădere cu 3,1%; parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) şi încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) – scădere cu 0,7%.
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