FOTO | Un elev român în vârstă de 9 ani a devenit campion mondial la aritmetică mentală: A rezolvat 100 de calcule în doar 3 minute
Un elev român în vârstă de 9 ani a devenit campion mondial la aritmetică mentală: A rezolvat 100 de calcule în doar 3 minute
Un elev în vârstă de 9 ani de la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală, după ce a câștigat competiția World Association of Mental Arithmetic Schools (WAMAS) 2026, desfășurată la Istanbul.
Potrivit primarului municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, Daniel Sava a obţinut primul loc în competiţia la care au participat peste 400 de copii din 16 ţări, după ce a rezolvat 100 de calcule mentale în doar trei minute, fără nicio greşeală.
„Din Focşani, din inima Vrancei, un copil a reuşit să cucerească lumea prin inteligenţă, perseverenţă şi disciplină. La doar 9 ani, Sava Daniel, elev al Şcolii Gimnaziale ‘Anghel Saligny’, a devenit Campion Mondial la Aritmetică Mentală în cadrul competiţiei WAMAS 2026 de la Istanbul, unde peste 400 de copii din 16 ţări şi-au demonstrat cunoştinţele şi abilităţile. În doar 3 minute, Daniel a rezolvat 100 de calcule mentale, fără nicio greşeală. O performanţă extraordinară, care vorbeşte de la sine despre o minte sclipitoare şi despre sute de ore de pregătire, disciplină şi răbdare. Daniel este campion naţional la şah blitz, component al lotului naţional de şah, deţinător al unui record mondial în aritmetică mentală şi laureat la numeroase competiţii internaţionale. Povestea lui ne dovedeşte că marile performanţe nu ţin de vârstă şi nici de locul din care porneşti, ci de curajul de a visa, de dorinţa de a munci şi de oamenii care cred în tine”, a transmis edilul pe pagina sa de Facebook.
Daniel Sava este multiplu campion naţional la Olimpiada Naţională de Aritmetică Mentală SmartyKids, cea mai mare competiţie de profil din România, şi a obţinut în ultimii ani numeroase distincţii la concursuri internaţionale.
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