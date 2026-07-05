Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 29 de ani, din Alba Iulia, este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins circulând băut la volanul unui autoturism.

Conform IPJ Alba, la data de 5 iulie 2026, în jurul orei 03.35, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Octavian Goga din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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