Curier Județean

Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea 

Un bărbat de 29 de ani, din Alba Iulia, este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins circulând băut la volanul unui autoturism.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Conform IPJ Alba, la data de 5 iulie 2026, în jurul orei 03.35, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Octavian Goga din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia. 

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

5 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

5 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 5 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta s-a parteneră și a încălcat ordinul de de protecție

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 iulie 2026

De

Bărbat din Roșia de Secaș, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta s-a parteneră și a încălcat ordinul de de protecție Un bărbat, de 45 de ani, din Roșia de Secaș, a pătruns în locuința unei femei de 41 de ani, ieri, 4 iulie 2026. El a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

5 iulie 2026

De

Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică”  Exploatarea gazelor din Marea Neagră reprezintă o oportunitate istorică pentru România, însă adevărata miză strategică nu este gazul extras, ci felul în care vor fi folosite veniturile obținute din această resursă, susține președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. „Exploatarea gazelor din […]

Citește mai mult