Urmărire ca în filme la Unirea: Tânăr fără permis, prins după ce a ignorat semnalul polițiștilor. Un bărbat i-a încredințat mașina, deși știa că nu are carnet

Un tânăr de 20 de ani, din județul Sălaj, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis un autoturism în localitatea Unirea.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 iulie, după ce autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un tânăr de 20 de ani care nu deține permis de conducere, iar proprietarul mașinii, un bărbat de 56 de ani, este cercetat pentru că i-ar fi încredințat autoturismul, deși știa că acesta nu are dreptul să conducă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 iulie 2026, în jurul orei 19.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier, pe strada Avram Iancu, la intersecția cu strada Mureșului din localitatea Unirea, au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducătorului unui autoturism care fusese înregistrat de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală admisă în localitate.

Conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalul polițiștilor, motiv pentru care a fost urmărit și identificat pe strada Mureșului. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din orașul Jibou, județul Sălaj.

În urma vizualizării imaginilor înregistrate de aparatul radar, precum și a verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în momentul săvârșirii abaterii la regimul rutier, autoturismul era condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Băbeni, județul Sălaj. Acesta a fost identificat, ulterior, pe strada Mureșului din localitatea Unirea, după ce părăsise autoturismul înainte de oprirea acestuia.

Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul, în vârstă de 56 de ani, i-ar fi încredințat autoturismul, deși cunoștea faptul că tânărul nu posedă permis de conducere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane despre care se știe că nu posedă permis de conducere.

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